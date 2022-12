Klapa Šufit slavi 30 godina postojanja: 'Kod nas pjevaju i pravnici, doktori, ali i inženjeri'

Klapa Šufit ove godine slavi 30 godina od osnivanja, a svoj rođendanski koncert proslavit će u KD Vatroslava Lisinskog 1. veljače 2023. U bogatom opusu pjesama koje su hit za hitom posebno se ističe "Ne diraj moju ljubav", kojom su postali rekorderi po pregledu na YouTubeu, i to ne u klapskoj nego i u pop-kategoriji. Četrdeset milijuna pregleda za pjesmu koja je stara deset godina, a danas je aktualna kao i onda kada je nastala, samo govori o kvaliteti i klasi u kojoj se nalaze ovi izvanredni glazbenici. Teo Bikić drugi je tenor klape koji je u Šufitu od samih početaka, a kako će obilježiti veliki jubilej, kako su se nosili s velikim uspjehom odmah na početku karijere, ali i koje su im najdraže uspomene Bikić je otkrio u razgovoru za Večernji list.

Ove godine slavite 30 godina postojanja, a jubilej ćete obilježiti koncertima u Lisinskom. Što možemo očekivati na tim koncertima? Tko će sve biti gosti?

Puno lipe dalmatinske pisme i dobre energije. Želja nam je da publici pokažemo sve što smo radili u proteklih 30 godina – od a cappella pjevanja do naših autorskih skladbi i dalmatinskih pop evergrina. Pridružiti će nam se i sjajni gosti. Glazbena diva Zorica Kondža, slovenska pjevačica Tanja Žagar s kojom smo snimili duet „Za cili život“ koji već sada ima oko 2 500 000 pregleda, te naš prijatelj, neponovljivi Tedi Spalato.

Klapa je osnovana 1992. pod ravnanjem Tomislava Veršića. Kako je to izgledalo na početku, tada ste se odmah imali uspjeh na festivalu u Omišu?

Da, klapa je osnovana 1992. u šufitu gimnazije Marko Marulić u Splitu. Bili smo tad tek golobradi mladići, prijatelji koje je Tomislav Veršić okupio i počeo nas uvoditi u taj čarobni klapski svijet. U to vrijeme klapsko pjevanje nije baš bilo rašireno među mladima pa su nam prvi nastupi bili vrlo zapaženi. Nama je to bio veliki gušt. I samo sudjelovanje na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu bila je izuzetna čast, a nagrade su počele dolaziti kada smo mutirali (smijeh).

Od 2003. imate devet stalnih članova a nekako od tada počinje i vaš uzlet?

Od 2003. smo u istom sastavu. To je jako dug period i na to smo vrlo ponosni. Tri godine za redom smo bili apsolutni pobjednici Omiškog festivala. To do sada nikome nije uspjelo. Pobijedili smo na Splitskom festivalu, Šibenskoj šansoni i Večerima dalmatinske pisme u Kaštelima. Dobitnici smo nagrade Porin i još mnogo drugih nagrada a uvjereni smo da najbolje tek dolazi. Pa tek nam je 30 (smijeh).

Kako ste se odlučili koketirati s pop izričajem? Mnogi ljubitelji a capella pjevanja kažu kako to više i nije klapa?

Nizom uspjeha na Omiškom festivalu dokazali smo se u a cappella pjevanju i trebao nam je novi izazov. Naš prijatelj Vinko Barčot poslao nam je pjesmu Ne diraj moju ljubav i ponudio da s njom nastupimo na Splitskom festivalu. Malo smo se premišljali i na kraju rekli zašto ne. I eto, 35 000 000 pregleda na YouTubeu govori da smo ispravno odlučili. (smijeh) Što se tiče pitanja je li to klapa ili ne s time se ne zamaramo previše. Na repertoaru imamo ono što veseli nas i našu publiku – od a cappella pjevanja do klapskog popa. Pjevamo, putujemo, družimo se i lipo nam je.

Vaša najpoznatija pjesma je i danas "Ne diraj moju ljubav" koju je napisao Vinko Barčot. U čemu je tajna te pjesme, jeste li odmah znali da će biti hit?

Ne, to nitko ne zna kad dobije pjesmu. Možda smo imali neki osjećaj ili se potajno nadali. Jednostavno nam se svidjela na prvu i snimili smo je. Demo snimku su u duetu napravili Oliver Dragojević i Tedi Spalato. Pa tko to može odbiti. Doduše, otpjevati pjesmu nakon njih dvojice nije lako, no uspjeli smo. I dan danas, deset godina poslije, nema koncerta gdje publika s nama uglas ne pjeva Ne diraj moju ljubav.

Nastupali ste puno po zemlji i inozemstvu, koje biste nastupe izdvojili? Kako inače stranci gledaju na našu klapsku pjesmu?

Teško pitanje. Toliko toga sakupilo u ovih 30 godina… i lipoga i manje lipoga. Svaki nastup te nekako obilježi, svaki je novo iskustvo. Bilo je koncerata gdje bi desetak tisuća ljudi s nama pjevalo naše pjesme i ne bi nam dali s pozornice a bilo je i takvih, intimnih gdje ispred tebe čovjek zaplače jer ga je taknula tvoja pisma.

Strancima je uglavnom zanimljiva a cappella pjesma no i tu su izbirljivi. Oni tu glazbu najčešće slušaju na razini zvuka. Vjerujem da mi, koji dobro razumijemo o čemu te pjesme pjevaju, dublje i temeljitije doživljavamo izvornu klapsku pjesmu. Puno je važnije kako je mi gledamo nego stranci.

Vi se u klapi osim glazbe bavite i drugim zanimanjima, konkretno Teo vi ste pravnik. Stignete li uskladiti sve obaveze, može li se paralelno raditi i u struci?

Nama su pjevanje i druženje ventil i odmor od svakodnevnih obaveza. U klapi imamo pravnika, doktora, inženjera, profesionalnih pjevača... gotovo da bi mogli otvoriti firmu za konzultacije opće prakse. Zato kada imamo raspravu to traje, na dugo i široko. Nekad uz gradele dobre ribe, nekada na suho. Svakako, nije uvijek lako uskladiti sve te obaveze ali kad nešto voliš i jako želiš onda to i uspiješ.

Što vas očekuje nakon ovih koncerata, radite li na novim pjesmama?

Naravno, sada je vrijeme za nove pjesme iako smo trenutno potpuno usmjereni na Lisinski. To nam je kruna karijere i želimo se publici pokazati u najboljem svijetlu. Nakon toga planiramo slavljeničke koncerte u Šibeniku, Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Imati ćemo i niz velikih koncerata u Sloveniji gdje imamo brojnu i vjernu publiku.



