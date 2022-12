Bio je zvijezda naše reprezentacije, trenutno živi s četvrtim bubregom, a večeras će u Kataru navijati za vatrene

Brojni Hrvati jučer i danas sletjeli su u Dohu, gdje će večeras biti podrška našoj reprezentaciji u polufinalu Svjetskog prvenstva protiv Argentine. U Katar je između ostalih stigao i Ivan Klasnić (42), koji je za našu reprezentaciju nastupao 41 put od 2004. do 2011., i postigao je 12 golova. Klasnić danas živi u rodnom Hamburgu, a iza njega su čak tri transplatacije bubrega.

- Da imam problema s bubrezima saznao sam 2005. godine, nakon jedne operacije, a da moram na transplantaciju saznao sam krajem 2006. Kada sam to saznao najprije sam razmišljao što to znači za moju obitelj, a na kraju sam htio pokazati da je moguće igrati i sa takvim problemom.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 13.12.2022., Doha, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo Katar 2022. Bivsi hrvatski reprezentativac Ivan Klasnic u hotelu Hilton Doha gdje je smjestena hrvatska nogometna reprezentacija. Photo: Igor Kralj/PIXSELL Ivan je postao nogometaš koji je s transplantiranim bubregom nastupio na Euru (2008.) i pri tome još i zabio pogodak. Dogodilo se to s očevim bubregom, jer je onaj prvi, majčin, prestao funkcionirati.

- Taj bubreg je proradio, ali je odjednom prestao funkcionirati pa sam nakon osam tjedana dobio bubreg od oca. A taj je funkcionirao devet i pol godina. Posljednje četiri godine, a nedjelja 17. listopada moj je novi rođendan, imam bubreg od jedne meni nepoznate žene koja je bila dvije godine starija od mene, ali je preminula, kazao nam je lani Klasnić.

- Kada pričam s liječnicima, oni mi kažu da medicina nije uspjela još u tome da jedan transplantirani bubreg radi cijeli život. Ima i nekih koji su funkcionirali 25 godina, no i ti ljudi su morali opet na transplantaciju. Njegova borba za život imala je i sudski epilog. Nakon 13 godina povlačenja po sudu, tužba podnesena protiv Werderovih liječnika presuđena je u njegovu korist.

- Ti novci meni neće vratiti moje zdravlje, no neka to bude slučaj radi kojeg će liječnici po njemačkim sportskim klubovima pažljivije isčitavati nalaze sportaša o kojima brinu od ovih Werderovih. A ja sam ih tužio da nisu dobro interpretirali moje nalaze koji nisu bili dobri i da da potom nisu napravili što su trebali. Ja nisam tužio klub no i on je bio slučaj u tome jer su to bili liječnici koji su radili za klub.

