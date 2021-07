Kim Kardashian gasi svoju kozmetičku liniju, a obožavatelji su uvjereni da za to ima samo jedan razlog

Reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian (40) privremeno gasi svoj multimilijunski brend KKW Beauty. Kako je najavila na svom Instagramu, planira ga rebrendirati i vratiti se s novim proizvodima, formulama te inovativnijim i modernijim pakiranjima. Od 1. kolovoza u ponoć službena stranica brenda više neće raditi, a do tada je vjernim kupcima pripremila popuste od 20 do čak 75 posto.

"Našim vjernim kupcima, sve je započelo setom za konturiranje i proširilo se na oči, lice, tijelo i mnoge nevjerojatne kolekcije protekle četiri godine. 1. kolovoza u ponoć gasimo kkwbeauty.com tako da bismo se mogli vratiti pod kompletno novim brendom s novim formulama koje su modernije, inovativnije i bolje i prikladnije zapakirane. Uzbuđena sam što nastavljam razvijati i širiti paletu svojih proizvoda i kako biste napokon mogli to doživjeti onako kako sam to oduvijek zamišljala. Uz to, moj tim marljivo radi na poboljšanju iskustva kupovine, gdje ćete s jedne web stranice moći kupiti moju ponudu ljepote i kozmetike u svim kategorijama", napisala je Kardashian u izjavi podijeljenoj na KKW Beauty Instagram računu i zahvalila se kupcima na vjernosti i ljubavi proteklih godina.

Obožavatelji reality zvijezde uvjereni su kako je to samo prekriveni pokušaj da izbaci "W" iz naziva brenda. Podsjetimo, Kim Kardashian i Kanye West u travnju su predali papire za razvod koji je proglašen najskupljim razvodom današnjice.

Foto: Instagram screenshot

Prije tri mjeseca Kim je i službeno proglašena milijarderom prema Forbesu, zahvaljujući upravo KKW Beauty brendu i njezinoj liniji odjeće SKIMS. Kardashian je KKW Beauty osnovala 2017. godine, a prošle godine prodala je 20% svoje kozmetičke tvrtke Coty za 200 milijuna dolara, što je tvrtku 'prebacilo' na vrijednost od milijardu dolara. Forbes je procijenio da preostalih 72% njezinog udjela u tvrtki vrijedi oko 500 milijuna dolara. Također, Kim posjeduje i većinski dio SKIMS tvrtke koju je lansirala 2019. godine, a koja je procijenjena na vrijednost od 500 milijuna dolara.

