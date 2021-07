Poznata manekenka na crveni tepih izašla golog poprsja i preko grudi je nosila samo ogrlicu

Na šestom danu filmskog festivala u Cannesu uz pregršt premijera i zabave najveća atrakcija je bila manekenka Bella Hadid (24) koja se pojavila u posebno izazovnoj kombinaciji. Manekenka se na crvenom tepihu pojavila u otmjenoj crnoj haljini. Haljina je imala toliko dubok dekolte da je praktički bila golih grudi, a kako ne bi bila u potpunosti gola nosila je glomaznu ogrlicu od pozlaćene mjedi u obliku ljudskih pluća koja je prekrila cijela njezina prsa.

Foto: Stefanie Rex/DPA/PIXSELL 11 July 2021, France, Cannes: Model Bella Hadid attends the screening of the film "Tre Piani" during the 74th Annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals. Photo: Stefanie Rex/dpa-Zentralbild/dpa /DPA/PIXSELL Dodajmo i da je ogrlica nazvana 'Trompe l'œil' djelo dizajnera Daniela Roseberryja i jesenske kolekcije koju je napravio za brend Schiaparelli.

Foto: Genin Nicolas/ABACA/PIXSELL Three Floors Red Carpet NG Bella Hadid on the red carpet, attending the ‘Tre Piani (Three Floors)’ screening held at the Palais Des Festivals in Cannes, France on July 11 2021 as part of the 74th Cannes Film Festival. Photo by Nicolas Genin/ABACAPRESS.COM Genin Nicolas/ABACA /PIXSELL Manekenka je na poznati filmski festival došla pogledati film "Three Floors" talijanskog redatelja Nannija Morettija. Radnja filma prati živote tri obitelji koji pripadaju srednjoj klasi, a žive na različitim katovima iste zgrade.

Dodajmo i da je manekenka prije nekoliko dana na svojem Instagram profilu objavila je album fotografija iz Francuske, među kojima se nalazi i fotografija kojom je potvrdila vezu s novim dečkom, redateljem Marcom Kalmanom s kojim je na festivalu. Ostale objavljene fotografije vezane su s pariškim tjednom mode na kojem je Hadid nosila reviju.

Podsjetimo, manekenka nosi velike svjetske revije, a na svojem Instagram profilu diktira trendove. Na mnogim fotografijama nalazi se jako oskudno odjevena, a često prakticira i nenošenje grudnjaka, kao i u ovoj situaciji.

VIDEO Dvojnica Jennifer Aniston postala hit na društvenim mrežama: ' Ista je!'