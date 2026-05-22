'Plakala sam satima': Tešku dijagnozu pjevačica je saznala kada je imala samo 37 godina, a sada je otkrila sretnu vijest

Rezultati su stigli i nemam rak" započela je svoju objavu britanska pjevačica Jessie J, donoseći vijest koju su ona i njezini obožavatelji s nestrpljenjem iščekivali. U poruci koja je dirnula mnoge, opisala je bujicu emocija koja ju je preplavila. "Plakala sam satima, a onda prvi put udahnula nakon godinu dana", dodala je, sažimajući olakšanje i radost nakon dugog i neizvjesnog razdoblja.

Ova pobjedonosna objava popraćena je videom koji prikazuje trenutke neposredno prije ključne pretrage. U videu, Jessie sjedi u bolničkoj haljini, s kanilom u ruci, i iskreno govori o strahu koji osjeća uoči godišnjeg pregleda i magnetske rezonancije dojke. "Moram se pretvarati da nisam klaustrofobična", priznaje u kameru, pokazujući svoju ranjivu stranu. Unatoč tjeskobi, pokušava ostati pozitivna, tiho pjevušeći stihove pjesme Boba Marleyja "Three Little Birds": "Don't worry about a thing". Upravo taj kontrast između videa ispunjenog strahom i opisa ispunjenog olakšanjem čini njezinu objavu toliko snažnom. Kao lokaciju je simbolično označila "Zahvalna".

Ove sretne vijesti stižu gotovo točno godinu dana nakon što je pjevačica u lipnju 2025. otkrila da joj je dijagnosticiran rak dojke. Ta teška dijagnoza prisilila ju je na odgodu američkog dijela svoje turneje "No Secrets" kako bi se posvetila liječenju, koje je uključivalo i nekoliko operacija. Njezina borba odvijala se daleko od očiju javnosti, no sada je jasno kroz kakvo je teško razdoblje prolazila.

Ipak, ni tijekom najtežih trenutaka nije odustala od svoje strasti. U studenom 2025. godine objavila je svoj šesti studijski album "Don't Tease Me With A Good Time", koji su kritičari i publika opisali kao njezin najranjiviji i najosobniji uradak do sada. Njezina glazba postala je utočište i način izražavanja osjećaja tijekom borbe za zdravlje. Reakcije na njezinu posljednju objavu bile su trenutačne i pune podrške. Obožavatelji iz cijelog svijeta ostavili su tisuće komentara, iskazujući sreću i olakšanje. "Presretni smo zbog tebe, kraljice! Zaslužuješ sve nevjerojatno u svom životu", samo je jedna od mnogobrojnih poruka podrške.

S potvrdom da je pobijedila opaku bolest, Jessie J spremna je za novi početak i povratak onome što najviše voli, glazbi i nastupima. Njezina odgođena turneja "No Secrets" sada ima nove datume za Sjevernu Ameriku i Europu tijekom 2026. godine, a pjevačica će nastupiti i na nekoliko velikih festivala.

Javnim dijeljenjem svoje priče, od trenutaka straha do konačne pobjede, Jessie J pridružila se nizu javnih osoba koje koriste svoje platforme za podizanje svijesti o važnosti prevencije i redovitih pregleda. Njezino putovanje snažan je podsjetnik na ljudsku izdržljivost i nadu, a njezina objava nije samo osobna pobjeda, već i inspiracija za mnoge koji se suočavaju sa sličnim bitkama.

*uz pomoć AI-a