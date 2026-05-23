ZADNJI DAN

Kći Nives Celzijus pokazala kako se zabavila na norijadi: Ne može bez mame

Zagreb: Nives Celzijus na subotnjoj špici
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
23.05.2026.
u 10:36

Taisha Drpić zajedno s brojnim maturantima jučer je slavila zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja

Maturanti diljem Hrvatske jučer su slavili kraj svog srednjoškolskog obrazovanja, a među njima je bila i Taisha Drpić, kći pjevačice Nives Celzijus i bivšeg nogometaša Dine Drpića. Na Instagramu je Taisha objavila video snimke na kojima je pratiteljima otkrila dio atmosfere s norijade u Zagrebu i pokazala je kako su se zabavili zadnji dan škole. Njezina mama u to vrijeme je bila na putu za Njemačku, a na svom Instagramu Nives je objavila i snimku na kojoj je pokazala kako ju je Taisha nazvala tijekom norijade na video poziv. Uz snimku Nives je napisala: Ne može bez mame. Nives i Dino u braku su dobila i sina Leonea, a prije dvije godine u intervju uoči CMC festivala je govorila o odgoju djece.

Foto: Instagram

- Oni su sad već velika djeca,  već su to mali ljudi. Naravno da oni iziskuju majčinstvo bez obzira na godine, brigu i imam naviku da moram doći doma, moram im skuhati, provesti s njima neko vrijeme, ne moram nego želim, ali su već dosta odrasli i odgovorni, evo i sad su sami doma jer Dino nije u Zagrebu. Sin se lijepo brine, pohvalio se da je Taishi skuhao bolonjez i da paze jedno na drugo - kaže glumica koja je u popularnoj seriji 'Kumovi' utjelovila fatalnu Iris te se dotakla i mogućnosti da sin krene stopama majke: - Još su u nekoj potrazi, sin bi volio glumiti, jako je dobar imitator, ali s druge strane ne želi biti poznat. Vidjet ćemo u kojem će to smjeru ići. 

S bivšim suprugom je u prijateljskim odnosima, što često ističe, a prije dvije godine osvrnula se i na svoj ljubavni status i kakvog muškarca priželjkuje: "Ja imam toliku listu osobina… Meni treba netko tko me ne opterećuje, evo najjednostavnije. Toliko sam zauzeta poslovnim obvezama i obitelji da moram imat partnera koji će jednostavno imati razumijevanje, i za moj posao i za moju djecu koja su mi uvijek prioritet. Kad se nađe netko takav kvalitetan onda će možda to biti to".
18
188
11:05 23.05.2026.

Sad će kći naslijediti uhodani posao od mame. Haha

AN
antonelić
11:08 23.05.2026.

nives celzius za precjednicu hoo . žena je vrlo transparentna što se vidi u fotogaleriji . s njom bi sportaši znali na čemu su .

FACA00
FACA00
11:07 23.05.2026.

da je meni mama ni ja ne bi mogao bez nje...

