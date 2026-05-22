SLAVI OBLJETNICU

VIDEO Jeleni Rozgi ispunio se veliki san! Ovo će prvi put napraviti u karijeri

Pjevačica se na društvenim mrežama javila s, kako ona kaže, čarobnog mjesta i razveselila mnogobrojne obožavatelje

Jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica, Jelena Rozga, ove godine obilježava okruglih 30 godina rada na glazbenoj sceni. Tim povodom pohvalila se nečime što će po prvi put napraviti u karijeri, i to tako što se na društvenim mrežama javila s, kako ona kaže, čarobnog mjesta i razveselila mnogobrojne obožavatelje.

- Ispunit ću još jedan veliki san i pjevati na ovom čarobnom mjestu u šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila. Vidimo se 9.7. - obavjestila je Splićanka fanove putem Instagrama videom u kojem pjeva svoj hit iz vremena Magazina, "Oprosti mala". Oni u komentarima nisu krili uzbuđenje: - "Tvoj glas i stas", "Ljubav moja", "Jedna je Jele", "Neke osobe su neponovljve" - samo su neke od poruka obožavatelja upućenih omiljenoj pjevačici.

Podsjetimo, krajem prošlog mjeseca premijerno je predstavljen službeni video spot za pjesmu “Bižuterija” Jelene Rozge, jedan od najvažnijih i najvoljenijih hitova njezine solo karijere. U godini kada obilježava 30 godina karijere, Jelena Rozga publici donosi posebno iznenađenje – pjesma koja je obilježila jednu eru i postala prekretnica njezina glazbenog puta dobila je svoje novo vizualno izdanje.

I nakon 16 godina, “Bižuterija” ne gubi na snazi. Ostala je pjesma koju publika i dalje pjeva, citira i doživljava kao vlastitu, a s vremenom je prerasla u puno više od hita – postala je dio kolektivne emocije i svakodnevice. U novom spotu, pjesma dobiva svjež vizualni identitet i novu energiju, uz zadržavanje prepoznatljive emocije koja ju je učinila bezvremenskom. Od samog početka, “Bižuterija” nije bila samo pjesma, nego i stav, poruka i simbol. Iz nje je proizašla i kultna fraza “žena, majka, kraljica”, koja je postala prepoznatljiv izraz snage i identiteta žena. Video spot za pjesmu “Bižuterija” nastao je uz podršku Nestlé Familia HIT by Froneri.

Projekt je ujedno i znak zahvalnosti publici koja je uz Jelenu već tri desetljeća - od najranijih dana do novih generacija koje su njezinu glazbu tek otkrile. - Neke pjesme jednostavno nastave živjeti svoj život. Bižuterija je jedna od njih. Nakon svih ovih godina dobila je novo lice i novu energiju, a meni je drago što sam joj ponovno dopustila da ispriča svoju priču - izjavila je Jelena Rozga.

Slavni voditelj o drami u bolnici: 'Liječnici su mi rekli da sam danima od smrti, srce mi nije dobivalo krv'

Iako će se ovi događaji tek prikazati, zdravstvena kriza dogodila se još u listopadu 2024. godine, kada je Clarkson hitno operiran. Voditelj je kasnije otkrio da su mu liječnici rekli kako je bio "danima od smrti". Problemi su započeli tijekom odmora, no kulminirali su po povratku u Ujedinjeno Kraljevstvo kada se probudio osjećajući se "ljepljivo, s tjeskobom u prsima" i trncima u lijevoj ruci – klasičnim simptomima srčanog udara

Tonči Huljić o nastupu sa svjetskom zvijezdom: 'Zahvalan sam Sarah Brightman, nisam predgrupa nego dio programa'

Ovo bih nazvao prvim puzzleom koji je stavljen u mozaik, a mozaik je puno širi. Sad radimo na toj širini. San je da i dalje idemo zajedno, ali kao crossover, pola-pola. Bitna je režija i pristup da to ima smisla. Kad se spoje dva različita svijeta, moraju imati neku zajedničku točku. Sad se trudimo da ih bude što više, a to su, naravno, pjesme, kazao nam je glazbenik

Pitanje o velikom hitu Novih fosila presudilo odličnom natjecatelju iz Zadra, znate li odgovor?

Tražio se naziv pjesme Novih fosila iz koje dolaze stihovi: „U najdaljem kutu moje sobe, uvijek me srce tiho zazebe“. Ponuđeni odgovori bili su: A: Plava košulja, B: Košulja, C: Košulja plava, D: Najdraža košulja plava. Aleksandar nije bio siguran u naziv pjesme pa je zatražio prvi džoker. Odlučio se za publiku koja je čak 74 % glasova dala odgovoru „Košulja plava“. Nažalost, to je bio netočan odgovor. Točan naziv pjesme je „Plava košulja“, koji je dobio tek 5 % glasova publike.

