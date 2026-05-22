VIDEO Jeleni Rozgi ispunio se veliki san! Ovo će prvi put napraviti u karijeri

Jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica, Jelena Rozga, ove godine obilježava okruglih 30 godina rada na glazbenoj sceni. Tim povodom pohvalila se nečime što će po prvi put napraviti u karijeri, i to tako što se na društvenim mrežama javila s, kako ona kaže, čarobnog mjesta i razveselila mnogobrojne obožavatelje.

- Ispunit ću još jedan veliki san i pjevati na ovom čarobnom mjestu u šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila. Vidimo se 9.7. - obavjestila je Splićanka fanove putem Instagrama videom u kojem pjeva svoj hit iz vremena Magazina, "Oprosti mala". Oni u komentarima nisu krili uzbuđenje: - "Tvoj glas i stas", "Ljubav moja", "Jedna je Jele", "Neke osobe su neponovljve" - samo su neke od poruka obožavatelja upućenih omiljenoj pjevačici.

Podsjetimo, krajem prošlog mjeseca premijerno je predstavljen službeni video spot za pjesmu “Bižuterija” Jelene Rozge, jedan od najvažnijih i najvoljenijih hitova njezine solo karijere. U godini kada obilježava 30 godina karijere, Jelena Rozga publici donosi posebno iznenađenje – pjesma koja je obilježila jednu eru i postala prekretnica njezina glazbenog puta dobila je svoje novo vizualno izdanje.

Rozga se pojavila sa sumnjivim prstenom na ruci pa otkrila je li zaručena: 'Ne lažem!'

I nakon 16 godina, “Bižuterija” ne gubi na snazi. Ostala je pjesma koju publika i dalje pjeva, citira i doživljava kao vlastitu, a s vremenom je prerasla u puno više od hita – postala je dio kolektivne emocije i svakodnevice. U novom spotu, pjesma dobiva svjež vizualni identitet i novu energiju, uz zadržavanje prepoznatljive emocije koja ju je učinila bezvremenskom. Od samog početka, “Bižuterija” nije bila samo pjesma, nego i stav, poruka i simbol. Iz nje je proizašla i kultna fraza “žena, majka, kraljica”, koja je postala prepoznatljiv izraz snage i identiteta žena. Video spot za pjesmu “Bižuterija” nastao je uz podršku Nestlé Familia HIT by Froneri.

Projekt je ujedno i znak zahvalnosti publici koja je uz Jelenu već tri desetljeća - od najranijih dana do novih generacija koje su njezinu glazbu tek otkrile. - Neke pjesme jednostavno nastave živjeti svoj život. Bižuterija je jedna od njih. Nakon svih ovih godina dobila je novo lice i novu energiju, a meni je drago što sam joj ponovno dopustila da ispriča svoju priču - izjavila je Jelena Rozga.