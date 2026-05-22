Spava u istom krevetu s maloljetnim sinom (15), žvakala mu je hranu, a ovo je sve najviše zgrozilo

Glumica Alicia Silverstone početkom stoljeća otišla je iz Hollywooda i posvetila se teatru, pisanju knjiga i zdravom životu. Takvoj odluci navodno je pridonijelo to što su je počeli nazivati debelom nakon što je nabacila nekoliko kilograma. - Zvali su me debelom djevojkom, no to me nije potaknulo da idem na dijetu i dokažem se, već sam reagirala potpuno suprotno. Nisam htjela biti slavna - rekla je Alicia u jednom intervjuu prije nekoliko godina.

No, to nije ono zbog čega je podigla prašinu u javnosti. Naime, Alicia već neko vrijeme nije pretjerano aktivna u Hollywoodu, već se posvetila odgoju djeteta. Tako je je u jednom intervjuu kazala kako još uvijek spava u istom krevetu kao i njen u tom trenutku 11-godišnji sin. Riječ je o Bearu (15) kojeg je dobila s glazbenikom Christopherom Jareckim, a s kojim je bila u braku 13 godina. Brak nije potrajao, pa su se razveli prije osam godina.

Povukla se iz Hollywooda da bi odgajala sina (11) s kojim još uvijek spava u krevetu

Glumica je 2022. godine gostovala u The Ellen Fisher Podcastu i govorila o jedinstvenom odnosu sa sinom koji, rekla je, još spava s njom u krevetu iako je tada imao 11 godina. Kao dio svog objašnjenja, naglasila je da se većina drugih vrsta u divljini brine za svoje potomstvo. - Ako ste bili u bilo kakvom divljem okruženju gdje ima divljih životinja, ako stavite svoje dijete tamo, bit će pojedeno. Dakle, nije idealno da beba bude tamo - rekla je. - Vjerujem u ljubav, vjerujem u prirodu, a naše se društvo boji prirode i ljubavi - obranila se od svih kritika.

Međutim, spavanje u zajedničkom krevetu nije jedina odgojna metoda kod Silverstone koja je izazvala zgražanje javnosti. Naime, glumica je izjavila i da se povremeno i dalje kupa sa sinom. Tu praksu objasnila je kao dio njihova odnosa i način očuvanja emocionalne povezanosti.

FOTO Evo kako se mijenjala tijekom karijere: Lana Jurčević rodila je drugo dijete, a na sceni je više od 20 godina

Najviše kritika primila je zbog načina na koji je hranila sina od najmanjih nogu, a on se sastojao od toga da glumica prvo u vlastitim ustima sažvače hranu koju zatim daje djeteto izravno iz svojih usta, opravdavajući to dnevnom i prirodnom metodom. Očekivano, takav pristup pokrenuo je lavinu kritika, posebno od strane medicinskih stručnjaka, koje ukazuju na moguće zdravstvene rizike poput prijenosa bakterija i infekcija.

- Stvari koje radim ne izmišljam, ništa od toga nisam izmislila. Voljela bih preuzeti zasluge za sve to, ali nažalost nemam ih, ja samo slijedim prirodu. Samo želim učiniti ono što je najzdravije za njega na svakom koraku, tako da je svaki moj izbor zasnovan ili na instinktu ili dubokom istraživanju - rekla je Alicia. Glumica nakon razvoda nije davala previše izjava, već je javnost o tome obavijestio njen glasnogovornik.