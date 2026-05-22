FOTO Barbara Kolar iznenadila pratitelje i pokazala lice bez trunke šminke

22.05.2026.
u 19:40

Pozirala je u kardiganu koji ju je oduševio te je otkrila tko joj ga je darovao

Poznata voditeljica Barbara Kolar na svom je Instagram profilu podijelila fotografiju u prirodnom izdanju, bez šminke. Pozirala je u kardiganu koji ju je oduševio te je otkrila tko joj ga je darovao. ''Znam, malo šminke napravilo bi veliku razliku... ali kad ne mogu odoljeti nego moram odmah objaviti ovaj divni kardigan koji je maloprije stigao, dar našeg kralja pletiva Igora Galaša. Hvala ti'', napisala je.

Njezina je objava naišla na oduševljenje pratitelja, a Barbara je još jednom pokazala svoju nikad vitkiju liniju. Popularna voditeljica  otkrila je nedavno tajnu svoje vitke figure, a njezin odgovor iznenadio je mnoge iskrenošću koja odudara od uobičajenih priča o uravnoteženoj prehrani i tjelovježbi. Bez uljepšavanja je priznala kako iza svega stoji metoda koju nitko ne voli čuti.

- Dobro, malo nekakvog lokota na ustima za koju kilu dolje, to je manje više to. Nitko ne voli čitati ono što ću ja sad reći, a to je da kod mene jedino pali to da se ne jede. To je vrlo nepopularan način mršavljenja, ali nažalost tako je - izjavila je Kolar u razgovoru za Story. Njezina borba s kilogramima traje desetljećima, a kako sama kaže, isprobala je gotovo sve. Kroz godine je bila poznata po takozvanom "jo-jo" efektu, gubeći i vraćajući kilograme, no čini se da je napokon pronašla ono što, barem za nju, donosi rezultate, koliko god bilo rigorozno.

FOTO Bujne obline Nives Celzijus cure na sve strane, obožavatelji: 'Može broj?'
- Od svojih 55 godina, jedno barem 40 sam provela isprobavajući razno razne dijete. Zaključila sam da kod mene funkcionira jedino to da drastično smanjim unos hrane kako bi dobila bilo kakve rezultate - objasnila je voditeljica. Unatoč tome što je pronašla svoju formulu, Barbara naglašava kako nije otkrila čarobni štapić niti savršeni balans koji bi mogla preporučiti drugima. Svjesna je da je njezin pristup ekstreman i da nije primjenjiv na svakoga, čime je pokazala veliku dozu odgovornosti. - Nisam pronašla neki balans, a kad bi ga našla, onda bi to vjerojatno skupo prodala. Osim toga, duboko vjerujem u to da za svakoga vrijedi neko drugo pravilo. Ono što vrijedi za mene, možda ne bi vrijedilo za vas ili za nekog drugog - poručila je.

FOTO Sjećate se Zumbul-age iz Sulejmana Veličanstvenog? Kad vidite kako danas izgleda ostat ćete bez teksta
TV televizija radio voditeljica Barbara Kolar šminka showbiz

Jeremy Clarkson
BORBA ZA ŽIVOT

Slavni voditelj o drami u bolnici: 'Liječnici su mi rekli da sam danima od smrti, srce mi nije dobivalo krv'

Iako će se ovi događaji tek prikazati, zdravstvena kriza dogodila se još u listopadu 2024. godine, kada je Clarkson hitno operiran. Voditelj je kasnije otkrio da su mu liječnici rekli kako je bio "danima od smrti". Problemi su započeli tijekom odmora, no kulminirali su po povratku u Ujedinjeno Kraljevstvo kada se probudio osjećajući se "ljepljivo, s tjeskobom u prsima" i trncima u lijevoj ruci – klasičnim simptomima srčanog udara

Tonči Huljić o nastupu sa svjetskom zvijezdom: 'Zahvalan sam Sarah Brightman, nisam predgrupa nego dio programa'

Ovo bih nazvao prvim puzzleom koji je stavljen u mozaik, a mozaik je puno širi. Sad radimo na toj širini. San je da i dalje idemo zajedno, ali kao crossover, pola-pola. Bitna je režija i pristup da to ima smisla. Kad se spoje dva različita svijeta, moraju imati neku zajedničku točku. Sad se trudimo da ih bude što više, a to su, naravno, pjesme, kazao nam je glazbenik

Pitanje o velikom hitu Novih fosila presudilo odličnom natjecatelju iz Zadra, znate li odgovor?

Tražio se naziv pjesme Novih fosila iz koje dolaze stihovi: „U najdaljem kutu moje sobe, uvijek me srce tiho zazebe“. Ponuđeni odgovori bili su: A: Plava košulja, B: Košulja, C: Košulja plava, D: Najdraža košulja plava. Aleksandar nije bio siguran u naziv pjesme pa je zatražio prvi džoker. Odlučio se za publiku koja je čak 74 % glasova dala odgovoru „Košulja plava“. Nažalost, to je bio netočan odgovor. Točan naziv pjesme je „Plava košulja“, koji je dobio tek 5 % glasova publike.

