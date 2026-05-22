Kći Brucea Willisa otkrila detalje o njegovom zdravstvenom stanju, ispričala i jednu šokantnu promjenu: 'Uvijek je bio mačo tip'

Kći poznato glumca Brucea Willisa, Rumer Willis (37) otkrila je kakvo je stanje njezinog oca koji se bori s demencijom. Rumer je u nedavnom intervju ispričala da je počeo pokazivati novu, nježnu stranu, a obitelj je jako zahvalna na trenutcima koje ima s njim. "Iako je sada drugačije, neizmjerno sam zahvalna", nastavila je. "Pojavila se jedna nježnost. Uvijek je bio taj nekakav mačo tip, a sada je tu... krhkost nije prava riječ, ali jednostavno jedna blagost koju si kao Bruce Willis možda na neki način nije mogao dopustiti", ispričala je.

Rumer je također napomenula kako do očeve dijagnoze frontotemporalne demencije (FTD) "nije imala pojma" koliko je ta progresivna neurološka bolest zapravo česta. "To mi je nevjerojatno", rekla je voditeljici Maeve Reilly. "Toliko mi ljudi sada prilazi i govori: 'Moj ujak je imao FTD. Moj otac je imao ovo'."

Podsjetimo, slavni glumac od 2023. godine bori se frontotemporalnom demencijom, a nakon što mu je dijagnosticirana bolest povukao se s posla. O njegovom stanju nakon što se povukao iz javnosti govorili su njegovi najbliži, kćeri i supruga, kao i bivša supruga, glumica Demi Moore, no ono se nažalost nastavlja pogoršavati, a obitelj se trudi čim više vremena provesti s njim te se skrbe za njega.

Bruce Willis u drugom nastavku filma 'Umri muški' odbijao je izgovoriti ovu rečenicu

Njegova supruga Emma Heming Willis u svojoj knjizi ''Neočekivano putovanje'' (The Unexpected Journey) prvi put otvoreno govori o izazovima s kojima se obitelj suočava iza zatvorenih vrata. Knjiga donosi emotivan, ali i edukativan uvid u svakodnevicu obilježenu brigom, neizvjesnošću i prilagodbom novoj stvarnosti. Jedan od najpotresnijih trenutaka koje Heming opisuje jest obiteljski sastanak na kojem su, zajedno s Willisovom bivšom suprugom Demi Moore i njegovih pet kćeri, donijeli iznimno tešku, ali hrabru odluku – Bruce Willis svoj će mozak nakon smrti donirati znanstvenicima.

Cilj je te odluke omogućiti daljnja istraživanja frontotemporalne demencije i pomoći budućim generacijama oboljelih.

Taj čin još jednom potvrđuje koliko je obitelj ujedinjena u želji da, unatoč osobnoj tragediji, ostavi pozitivan trag i doprinese boljem razumijevanju bolesti koja mijenja živote. Njihova priča tako nadilazi privatnu borbu i postaje snažna poruka o važnosti solidarnosti, znanosti i nade.

Inače, prije više od tri godine javnost je potresla informacija da se legendarni glumac Bruce Willis, mora povući iz glume protiv svoje volje. Poznatom glumcu postavljena je dijagnoza afazije, neurološkog stanja koje narušava sposobnost govora, razumijevanja, pamćenja i drugih mentalnih funkcija, što je u njegovu slučaju progresiralo u neizlječivu frontotemporalnu demenciju. Glumac je svoju situaciju prihvatio s dostojanstvom i nastojao je poduzeti sve potrebne korake kako bi sebi i najbližima olakšao suočavanje s bolešću - njegova sadašnja i bivša supruga, pet kćeri te unuk stalno su uz njega. Unatoč tome, i Demi Moore i Emma Heming otvoreno govore o teškoćama s kojima se suočavaju, jer shvaćaju da ne mogu pružiti pomoć muškarcu koji je na filmskom platnu nebrojeno puta bio spasitelj, a sada se sam nalazi u situaciji iz koje nema izlaska.

FOTO Grupa LELEK zasjala na Tirkiznom tepihu Eurosonga, pogledajte kako je bilo

Emma u dirljivom razgovoru s novinarkom Diane Sawyer detaljno je objasnila kako se njen život transformirao nakon što je Bruce dobio dijagnozu. ''Bruce je općenito stvarno dobrog zdravlja. Samo ga mozak izdaje. Jezik se mijenja i naučili smo se prilagoditi. Imamo način komunikacije s njim koji je jednostavno drugačiji'', izjavila je Emma u intervjuu koji je prikazan 26. kolovoza. Novinarka je postavila pitanje prepoznaje li je Bruce i ostale članove obitelji. ''Znam da me prepoznaje. Kad smo s njim, njegovo lice se ozari'', odgovorila je. ''Drži nas za ruke. Ljubimo ga. Grlimo ga. On uzvraća. Nije mi važno što se ne sjeća mog imena, datuma našeg vjenčanja ili rođendana naših kćeri. Glavno je da razumije da sam ovdje, pored njega i da ga nikada neću ostaviti'', nastavila je Bruceova žena.

Njegova sposobnost izražavanja postaje sve ograničenija, često ne razumije što mu drugi govore ili što se zbiva u njegovoj okolini, a kretanje mu je također otežano. Uz njega su Demi i kćeri Tallulah, Rumer i Scout, kao i tim medicinskih sestara i skrbnica koje pružaju podršku obitelji. Stručna njega postala je neophodna, a očekuje se da će profesionalci uskoro potpuno preuzeti skrb o njemu. Kada je Bruce dobio dijagnozu, liječnici su Emmi jasno rekli da ne postoji nadu niti lijek. ''Odlazite odavde bez ičega... To je sve što sam razumjela. Nisam mogla ni izgovoriti dijagnozu, nisam razumjela što je to. Uhvatila me panika. Sve čega se sjećam nakon toga je da nisam mogla ništa drugo čuti.'' U skorije vrijeme bila je primorana na bolnu odluku - premjestila je supruga u drugi dom, prizemnu kuću, 'zbog njegove sigurnosti i udobnosti'. Medicinski tim brine se o njemu neprekidno, dvadeset i četiri sata dnevno. Emma i Bruce, međutim, i dalje dijele jutarnje i večernje obroke.