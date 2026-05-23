FOTO Meghan Markle se našla na meti kritika zbog fotografije kćeri: 'Licemjerje je zapanjujuće'

Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle našla se na udaru kritika zbog svog postupka koji je protivan onome za što se zalaže. Naime, Meghan je održala govor u Ženevi u kojem je upozorila na opasnost društvenih mreža za djecu. No, čini se kako ni sama nije svjesna te opasnosti. Samo nekoliko sati prije tog govora, Meghan se javila na društvenim mrežama i to s fotografijom kćeri Lilibet te dobila puno kritika. Na fotografiji se vidi Lilibet kako sjedi pokraj njezinih nogu u garderobi punoj dizajnerske odjeće. Kraljevski komentator Tom Sykes, koji je pratio njezin govor pred Ujedinjenim narodima u Švicarskoj, poručio je: "Licemjerje je zapanjujuće". "To je razmetljiva fotografija. To je tašta fotografija. To je nevjerojatno neukusna fotografija", piše Daily Mail.

"Samo nekoliko sati prije tog važnog događaja, Meghan je odlučila objaviti fotografiju na kojoj se smiješi dok njezina četverogodišnja kći Lilibet gleda kako isprobava odjeću", napisao je Sykes na svom Substacku The Royalist. "Da, žena koja će stati uz jednog od najviših svjetskih dužnosnika za javno zdravstvo i govoriti o mjerljivoj šteti koju djeci nanosi izloženost društvenim mrežama, upravo je vlastito dijete izložila društvenim mrežama. Govor u Ženevi je retorika. Fotografija iz garderobe je stvarnost", zaključio je oštro te dodao da je odjeća u ormaru vrijedna najmanje 250.000 dolara.

"Njezin Instagram račun javni je izlog: to je kanal koji privlači publiku prema njezinom lifestyle brendu As Ever, njezinom sadržaju na Netflixu i njezinom podcastu. Argument da Meghan ne pokazuje Lilibetino lice i time štiti njezinu privatnost postao je apsurdan. To što se djetetovo lice ne vidi ne znači da dijete ne može postati zvijezda društvenih mreža. Ako ništa drugo, time se samo dodatno potiče znatiželja", kazao je.

Podsjetimo, Markle je u nedjelju na događaju Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) održala govor pod nazivom "Nijedno dijete izgubljeno zbog društvenih mreža", u kojem je poručila da je sigurnost djece na internetu "pitanje javnog zdravlja". "Naša djeca nisu proizvodi, nisu eksperimenti i nisu potrošna roba", rekla je, zalažući se za snažniju globalnu zaštitu djece na internetu. Kritizirajući tvrtke koje stoje iza društvenih mreža, izjavila je: "Platformama je profit važniji od ljudi."

Nakon desetominutnog govora, održanog ispred 50 osvijetljenih kutija koje su predstavljale djecu stradalu zbog štetnog internetskog sadržaja, Meghan je zagrlila ožalošćene roditelje koji su izgubili djecu. Ceremonija je održana uoči 79. Svjetske zdravstvene skupštine, a njome je otvoren Spomenik izgubljenih ekrana, instalacija koju je djelomično financirala dobrotvorna organizacija koju vodi sa suprugom, princem Harryjem.

Maloljetna kći Tysona Furyja udala se u bijelim kroksicama i s mužem je uselila u kamp-kućicu

Obraćajući se publici, Meghan je rekla da imena na ekranima iza nje "nisu statistika, nisu avatari, nisu podatkovne točke, već djeca". "Svako ime pripadalo je djetetu koje je bilo neizmjerno voljeno... A sada njihova lica postavljaju svijetu pitanja koja više ne možemo izbjeći", poručila je.

Meghanini obožavatelji pohvalili su njezin govor o opasnostima internetskog zlostavljanja, tvrdeći da su njezine riječi bile toliko "moćne" da su rasplakale roditelje u publici. Jedna je žena jecala dok je grlila vojvotkinju.

Meghan Markle i princ Harry roditelji su dvoje djece. Uz Lilibet tu je i sin, princ Archie.