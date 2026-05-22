Glumio je zavodnika Smitha u 'Seks i gradu' i sada se nakon tri godine vratio na Instagram, evo kako izgleda

Jason Lewis (54), zvijezda serije "Seks i grad" ,vratio se na društvene mreže nakon nekoliko godina izbivanja. Ponovno se oglasio na internetu novom videoporukom, što je njegova prva objava nakon, kako je rekao, tri godine “tišine”. “Nakon tri godine, bilo je vrijeme”, napisao je Lewis uz video. U snimci je glumac objasnio da je njegova odsutnost bila povezana s kreativnim projektom koji je zahtijevao njegovu potpunu posvećenost. “Povukao sam se. Ne zato što nisam imao što za reći, nego zato što sam imao nešto što sam morao napraviti”, rekao je Lewis u videu. “To je ona vrsta kreativnog rada koja ne ostavlja puno prostora za bilo što drugo, i pomirio sam se s tim. Ali to je i vrsta rada koja mora pronaći svoju publiku”, nastavio je. “Još uvijek sam u tome, ali sada sam dovoljno daleko stigao da sam osjetio kako je vrijeme da se ponovno pojavim i podijelim na čemu sam radio. Više uskoro.”

Lewis je najpoznatiji po ulozi Smitha Jerroda, odanog dečka Samanthe Jones u seriji "Seks i grad", gdje je glumio uz Kim Cattrall. Kasnije je ponovno utjelovio taj lik i u oba filma "Seks i grad", ali nije se pojavio u HBO nastavku serije "And Just Like That" i ranije je izjavio da ga nitko nije kontaktirao oko sudjelovanja u novoj seriji. “Nisu me kontaktirali, ali ja bih vjerojatno posljednji saznao! Koliko god mi laskalo, priča je ipak o djevojkama”, rekao je Lewis za Daily Front Row 2021. godine. “Mislim da dobra priča, dobro ispričana, daje ljudima osjećaj da nisu sami na svijetu. Govori o univerzalnim temama koje su važne svima nama”, rekao je. “A serija je bila nevjerojatno zabavna na vrlo neposredan način: prekrasni setovi, odjeća… cipele! Sve te dramatične životne situacije. Michael Patrick King bio je briljantan… govorio je o stvarima koje su važne.”

Nakon razdoblja u seriji "Seks i grad", Lewis se pojavio u brojnim televizijskim serijama, uključujući "Kako sam upoznao vašu majku" "CSI: Miami" i "Charmed". Prije četiri godine Lewis je sudjelovao u 31. sezoni emisije "Ples sa zvijezdama", no ispao je već tijekom prvog tjedna natjecanja. Privatno je 2020. objavio zaruke s glumicom i producenticom Liz Godwin. U razgovoru za PEOPLE tada je otkrio detalje prosidbe u Malibuu. “Kako Liz ne bi ništa posumnjala, organizirao sam penjanje i dan na plaži u Point Dumeu u Malibuu, dok su prijatelji i obitelj bili okupljeni za blagdane. Namjestili smo da se Liz popne na liticu iznad mora, neposredno prije zalaska sunca. Prijatelji i ja potom smo potrčali stražnjom stazom do vrha uspona kako bih je mogao čekati gore. Privezao sam se za stijenu i nju zakačio za sebe, za svaki slučaj i zatim kleknuo na jedno koljeno i zaprosio sam Liz”, ispričao je tada.