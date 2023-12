Kći splitskog glazbenika kreće njegovim stopama, prvi singl rezultat je obiteljske suradnje

Mika Štajner, kći poznatog splitskog glazbenika, producenta, redatelja i scenarista Mikija Noplinga, koji je sa svojim bendom Nopling do nedavno oduševljavao rock scenu, sada se odlučila na samostalnu glazbenu karijeru.

- U solo vodama sam se odlučila okušati zato što sam oduvijek voljela glazbu i to mi je prirodno okruženje. Našla sam se u nekakvoj kvazi "zoni komfora" u kojoj se nisam osjećala uopće ugodno pa je bilo logično ubaciti se u nešto još manje ugodno i uploviti u te vode - kroz smijeh nam je ispričala Mika koju je, naravno, ispočetka bilo strah kako će ju publika prihvatiti. - Mislim da će me negdje uvijek i biti strah jer dajem sebe na pladnju, glazbeno i vizualno da se ljudi tu pronalaze i osjećaju kroz svoju perspektivu pa tu slijede dobri, a ponekad i ne baš tako dobri komentari. Ali pokušavam prebroditi strahove jer imam puno iracionalnih za svoj ukus - kaže.

Njezina prva pjesma "Krug" rezultat je suradnje s ocem i majkom, a njihova suradnja teče "brdovito i glatko jer smo svi tvrdoglavi i volimo biti u pravu".

- Ja sam vjerojatno najstroža po pitanju svega pa me tako i zezaju da sam previše kontrolorka, a jedini savjet koji sam zapamtila je da se ne bojim života jer sve ima svoj smisao i svoje zašto, samo je problem što ja uvijek to ne poslušam - ispričala je.

Mika je sama napisala tekst i glazbu za "Krug", Miki je napravio aranžman, a njena majka Anđela režirala je spot za ovaj moderan pop singl. Ovom pjesmom Mika se predstavlja budućoj publici. Mika je cijeli život okružena glazbom te se od malena željela baviti njome. Dodaje da je to u nekom razdoblju života zaboravila, no vratila se "svom izboru".

Pjesma "Krug" nastala je, kaže, jer je bila izvan svog centra i pokušavala je pronaći sebe.

- Bila sam na prekretnici života u zoni nekomfora i o tome sam zapravo i pisala jer sam željela baviti se glazbom, ali su me različiti strahovi sprječavali tako da me činjenica da su reakcije uvelike pozitivne iznenadila i iznimno obradovala, a negdje mi i pružila veliko olakšanje da sam na dobrom putu - ispričala je. Raditi s ocem iznimno je zanimljivo, priznaje, s obzirom na to da im se ukusi u glazbi razlikuju i da naginju drugačijim žanrovima.

Otac je, dakle, zadovoljan?

- Mislim da mu je drago i vjerojatno se osjeća polaskano što sam krenula njegovim stopama. Ja sam mirnija i nježnija tako da se tu malo mimoilazimo nekad, ali on mi čuva leđa i na tome mu hvala - ističe Mika. Inspirira ju, kaže, svašta, ali najviše crtani filmovi.

- Volim njihove soundtrackove koji upotpunjavaju taj svijet magije, estetike, mašte. Volim ih malo mračnije, primjerice filmovi Tima Burtona, "Addams Family" i slično jer imaju dozu misterije i ta glazba je meni nešto posebno - ispričala nam je.

Prvo sve zapisuje u svoju teku, a kada dođe i glazba, sve se pretvara iz ideje u tekstove pjesme. Za dalje sprema nešto u malo drugačijem pravcu, emotivnijem, romantičnijem i nježnijem.

- To je baš preslika mene u tim pjesmama. Album trenutno nemam u planu, za sada singlovi, ali planovi su tu da se mijenjaju tako da stavljam tri točkice - zaključuje.

Nedugo nakon prvog singla, objavila je i drugi, ‘Nula bodova’.

- Pjesma Nula bodova inspirirana je prošlim srcolomnim ljubavnmn iskustvima. Pisana je onako kako je i tekao moj proces osjećanja i razmišljanja u tom odnosu, a onda je naslov trebao bit ‘bombastičan’, pa je nastao iz ženskih povjeravanja kao ‘a i ovaj moj je nula bodova kao i taj tvoj’ – kaže Mika kroz smijeh. Tekst za pjesmu 'Nula bodova' napisala je i proživjela sama Mika, a Miki Nopling je uglazbio i aranžirao. Spot je režirala Anđela Štajner, Mikina majka, a snimala je Petra Kos, dok je umjetnik Petar Grimani ustupio svoju izložbu kao jedan od prostora na čemu su mu jako zahvalni.

