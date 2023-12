Pjevač omiljenog domaćeg benda postao je otac: 'Kolege mi dijele savjete'

Pjevač Mejaša Edo Drakulić ovih je dana prvi put postao otac. U razgovoru za INmagazin otkrio je se snalazi kao otac, te kako su mu pomogli dečki iz benda.

- Znate što, malo su im se pobrkali dani, pa smo čekali prerano, pa je evo na kraju ispalo to da je 26.11. taj dan bio kad sam eto postao tata, mi smo to već jako dobro proslavili. Mogu vam reći da, eto Nikola ima iskustva kao tata i još neki dečki u bendu. Naslušao sam se i priča i savjeta i sve ja to upijam, ali kad dođe taj trenutak i kad stvarno su mi cure došla doma, neopisiv je osjećaj. Jako sam sretan jer ne znam još radit ni mlijeko, ne znam koja je veličina pelena, je l ova majičica dobra nije, uhodat ću se i ja sam siguran da ću biti dobar tata. Moram se ovim putem stvarno zahvaliti, svim dragim ljudima, koji su bili kraj nas, svom osoblju i posebno doktorici Risnjak koja je bila glavna za porod. Ovo iskustvo su mi napravili čarobnim, kaže Edo.

Dolaskom djevojčice broj djece članova benda sada se popeo na šest. A ostali dečki Edi su dali i pokoji savjet.

VEZANI ČLANCI:

'Najčešće za porod i kad ona dođe doma kako to treba izgledati, sad ćeš vidjeti kad ti mala postane fokus tvog cijelog svijeta, nisi onda ti više bitan, sad je ona najbitnija. Bit ću oprezan i radujem se svakom narednom periodu.'', priča glazbenik.

''Ja njega slušam i vidim sebe u to vrijeme, iste su stvari kao valjda kod svih muških, slušam ga - pa valjda mi je čula glas, to sam ja mislio i za svoju'', doda je njegov kolega iz benda, Nikola.

Najveći hit Mejaša je "Zorica", a sada su otpjevali još jednu ženu.

''Ta pjesma je dugo čekala svoj red i jednostavno smo ovaj put odlučili dati publici priliku da nam pokaže da li je trebamo snimiti ili ne trebamo, pa smo mi cijelo ovo ljeto, tu pjesmu svirali na svojim koncertima, onako pred kraj koncerta je najavili da vidimo hoće li publika reagirati na nju'', rekao je Nikola.

Bez njihovih pjesama nezaobilazne su mnoge zabave, vjenčanja, berbe. Pa je mnoge iznenadilo kad im je početkom godine otkazan koncert u Puli, a njihovu su glazbu prozvali ''birtijaškom''.

''Ta naša birtijaška glazba očito ima jako puno publike i jako smo ponosni i na publiku i na našu glazbu. To je onako smiješno čuti, svirali smo u Puli dosta puta nakon toga, tako su se okolnosti potrefile, nije ispalo najbolje'', kažu dečki.

VIDEO: Preminuo Shane MacGowan, frontmen legendarnih The Pogues