Kći Mustafe Nadarevića progovorila o važnoj temi: 'Na svoju sramotu tek sam to nedavno osvijestila'

Nana Nadarević, kći pokojnog glumca Mustafe Nadarević i PR stručnjakinja, objavila je na svom Instagramu staru fotografiju na kojoj pozira s majkom Snježanom, a uz tekstu koji je napisala uz fotografiju progovorila je o jednoj važnoj temi koja je u posljednje vrijeme sve zastupljenija u javnosti. Nana je otkrila i da je u trenutku kada je fotografija nastala dobila prvu menstruaciju, a iskreno je priznala i da je tek nedavno osvijestila problem menstrualnog siromaštva i stigme koju menstruacija nosi.

- Ovo smo mama Snješka i ja na Rabu. Furala je Ašu i mene u neki sportski kamp i sjećam se da nam je to bilo baš dobro ljeto. A sjećam se i da se par dana nisam kupala, jer sam dobila prvu menstruaciju. Nikakav big deal, nisam bila izvan sebe (malo nervozna što nema kupanja na +30 celzijusa), ali znala sve što se o "mengi" moglo znati (u teoriji, barem). Doma smo uvijek otvoreno pričali o svemu, pa tako i o ovoj posve prirodnoj pojavi. Uloške sam uvijek viđala u kupaoni i nije bilo nikakvog srama i skrivanja.

Kad je počela školska godina uvijek bi furala uložak u ruksaku (just in case), jer ako nije trebao meni, trebao je uvijek nekoj frendici. I to je to, moja nimalo zanimljiva priča o menstruaciji za koju sam pogrešno mislila da je ista i za druge cure. Tek sam (na svoju sramotu) relativno nedavno osvijestila pojam menstrualnog siromaštva i stigme koju menstruacija nosi. U mom ružičastom bubbleu nije bilo straha da si nećemo moći priuštiti uloške ili da osjećam sram, ali za mnoge žene u Hrvatskoj to je realnost.

Svijest koja se podiže u zadnje vrijeme oko ovog problema je pokrenula mnoge žene, razgovore i pozitivne promjene u našem društvu - napisala je Nana uz objavu i oduševila mnogobrojne pratitelje, naročito pripadnice nježnijeg spola.

Foto: Instagram

