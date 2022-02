Kći Đorđa Balaševića otkrila da uskoro izlazi iznenađenje koje je on napisao prije smrti

Kći legendarnog glazbenika Đorđa Balaševića, Jelena Beba Balašević gostovala je na Naxi radiju u emisiji Mojih 50 gdje je otkrila da je Đorđe napisao jedan dramski tekst koji će biti napravljen u formi komedije na kazališnim daskama.

"Đole je napisao komediju, dramu, prvu i jedinu kazališnu predstavu. Svaka njegova riječ zaslužuje naći svoje mjesto pred publikom i na sceni, gdje je on bio apsolutni kralj. Ta predstava će biti sve ono što je on - Đole!" ispričala je i dodala: "Ako izuzmemo Kao rani mraz, koji je pisan u formi scenarija, ovo je prvi dramski tekst koji je Đole napisao. Naslov i dalje ne možemo otkrivati pošto se radi o specifičnoj igri riječi, ali predstava je komedija situacije u kojoj se nekoliko karaktera nalazi u okolnostima, koje su bile nesretne za ovu zemlju i društvo".

Objasnila je da je djelo zamišljeno s puno glazbe i humora, malo povijesnih podataka, sukoba i zapleta, sa sretnim krajem.

Objasnila je i da voli čuti očevu pjesmu 'Naopaka bajka' koju je Đorđe napisao kada je Jelena doživjela tešku prometnu nesreću 1999. godine.

"To je tatina pjesma koju izbjegavam čuti. Bojim je se na neki način. Sjećam se kada je došao iz studija, on je meni najavio da će napraviti pjesmu koja je vezana za događaj, koji se cijeloj mojoj obitelji dogodio 1999. godine, kada sam ja imala prometnu nesreću. Ja sam bila teško povrijeđena i to je, nažalost, ostavilo za cijeli život trag na sve nas", ispričala je Jelena.

"Ipak, iz toga smo zajedno izašli kao pobjednici. To je jedina pjesma koju izbjegavam u širokom luku. Vraća me na taj period koji je izgledao kao jedan tunel, bez i najmanjeg zraka svjetlosti", dodala je.

