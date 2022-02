Danijela Martinović čestitala je rođendan važnom muškarcu u svom životu i otkrila kakvo joj je iznenađenje jednom priredio

Danijela Martinović (50) na Instagramu je uputila rođendansku čestitku svom tati Ivanu i uz čestitku ispričala je svojim pratiteljima kakvo joj je iznenađenje jednom prigodom priredio otac.

- Tata, sretan ti rođendan! Moj tata mi je prije par godina priredio iznenađenje koje se ne zaboravlja... Došao je sam, nenanavljen i cijeli dan me čekao sjedeći u publici da bi me čuo, da bi moje srce osjetilo njegovo dok govorim priču svog života. Zagrlio me, vidjela sam - ponosan je, preponosan - kupila sam suze. Rekao je: "Dušo, ja se odmah vraćam za Split." "Ali, kako ćeš tata, pa ponoć je, umoran si, cijeli dan si tu, nemoj zezat, prespavaj, To nemolim te." Kaže on sa osmijehom, uvijek sa osmijehom: "Dušo (uvijek me tako zove, 'ko šiša ime - to je samo simbol), ide tata, imam sutra posla, a ja sam bio, vidio te i čuo i to je meni najvažnije." To se zove Ljubav na djelu - o tome se piše i priča kad se kaže da najljepše stvari nemaju cijenu. Ako me ikad budu opet pitali: "Kad ti misliš odrasti?" Sad znam - nikad. Najljepše je biti djevojčica svoga tate - napisala je Danijela. Za vrijeme božićnih praznika podijelila je fotografiju na kojoj je s mamom i tatom i napisala je: Samo jedno mjesto je Dom - Ljubav.

Obitelj joj je uvijek bila velika podrška i njezina sigurna luka i sigurno su joj bili utočište nakon prekida 24-godišnje veze s Petrom Grašom.

VIDEO Netflixov dokumentarac o Ronaldovoj Georgini ima najgore ocjene publike: Plitko i površno