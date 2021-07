Kate Middleton otkazala sve zakazane aktivnosti, oglasili se iz palače i otkrili razlog

Catherine, vojvotkinja od Cambridgea, otkazala je sve zakazane aktivnosti za danas, a iz palače su se odmah oglasili i otkrili razlog. Naime, Kate je protekli tjedan bila u kontaktu sa osobom koja je zaražena koronavirusom pa se trenutno nalazi u samoizolaciji.

Vijest je potvrdio i glasnogovornik kraljevske obitelji. "Prošli tjedan Vojvotkinja od Cambridgea došla je u kontakt s osobom koja je bila pozitivna na COVID-19", kazao je za ITV News ne otkrivajući je li se i sama Catherine podvrgnula testu.

Kate i njezin suprug William trebali su danas prisustvovati svečanosti odavanja počasti osoblju Nacionalne zdravstvene službe (NHS) u katedrali svetog Pavla u Londonu povodom 73. godišnjice zdravstvene službe. Na svečanosti im se trebalo pridružiti i medicinsko osoblje, pacijenti, ali i neke poznate osobe, javlja Metro.

Foto: John Walton/PA Images/PIXSELL Wimbledon 2021 - Day Five - The All England Lawn Tennis and Croquet Club The Duchess of Cambridge during her official visit on day five of Wimbledon at The All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon. Picture date: Friday July 2, 2021. John Walton Photo: PA Images/PIXSELL

Podsjetimo, Kate je otkrila početkom lipnja da se cijepila protiv koronavirusa, a tom prilikom mnogi su ostali zabrinuti zbog njezina izgleda tvrdeći da je pretjerano mršava. Neki su zaključili da je sve to zbog poremećaja u prehrani s kojim se navodno borila već 2011. godine, te zbog kojeg su joj dali nadimak 'vojvotkinja koja nestaje'.

U to vrijeme palača je negirala da Middleton ima poremećaj, no obožavatelji tvrde kako se njezina kilaža drastično promijenila usporedno s onom koju je imala prije udaje za princa Williama. Ako je istina da se Vojvotkina bori s poremećajem u prehrani, ne bi bila prva s tim u obitelji. Princeza Diana bolovala je od bulimije. Ispričala je to u tajnim snimkama koje je snimila, te koje je kasnije iskoristio Andrew Morton za knjigu 'Diana: Her True Story'. Tada je opisala kako se osjećala 29. srpnja 1981. na dan vjenčanja koje je diljem svijeta pred TV ekranima pratilo 750 milijuna ljudi. Ispričala je kako je dva dana uoči vjenčanja na generalnoj probi imala dojam da će se srušiti jer joj je tijekom cijelih zaruka i dva dana uoči vjenčanja u mislima bila samo Camilla Parker Bowles.

– Noć prije vjenčanja povraćala sam, probudila se bulimija. Nitko nije shvaćao što se zapravo događa. Kada sam se probudila na dan vjenčanja, u srijedu, bila sam jako smirena i osjećala sam se kao janje pred klanje. Svi oko mene bili su sretni, ali ja se nisam tako osjećala. Dok sam hodala prema oltaru, pogledom sam tražila Camillu, znala sam da je tu negdje. Svog muža cijelo sam vrijeme zaljubljeno promatrala i znam da sam mislila kako sam najsretnija djevojka na svijetu. Pomislila sam; on će se brinuti za mene. Kako sam samo pogriješila. U jednom trenutku ugledala sam Camillu i pokraj nje njezina sina Toma. Još uvijek pamtim svaki detalj na njoj u tom trenutku – ispričala je princeza.

