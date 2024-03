Kate je zaobišla protokol i sve samostalno smislila, a zna se i zašto je sama na snimci!

Princeza od Walesa, Kate Middleton (42), u petak je objavila video poruku u kojoj je potvrdila da joj je dijagnosticiran rak nakon operacije abdomena u siječnju ove godine. Izjava je sve šokirala, a sada je prijatelj kraljevske obitelji za The Sunday Times otkrio kako je princeza sama napisala govor i to vrlo brzo. Osim toga, kako bi umirala javnost i spriječila daljnje špekulacije, odlučila se za snimanje video poruke, a ne pisanje obične izjave što je uobičajeno za kraljevsku obitelj.

- Nije se zapravo radilo o drami od posljednjih nekoliko tjedana, iako je to očito uznemirujuće. Osjećala je da to mora učiniti zbog toga tko je. Više je to što ona zna da je javna osoba i da ima veliku odgovornost – rekao je prijatelj i dodao da je princeza Kate napisala svaku riječ govora te da je brzo napisala cijeli govor.

Javio se i sam zaposlenik BBC-ja koji je snimao video poruku princeze Kate. Izvor s BBC-ja rekao je da nije bilo montiranja videa i da su gledatelji vidjeli ono što je snimio tim koji je također bio odgovoran za praćenje krunidbe kralja i sprovoda kraljice Elizabete. BBC Studios nije imao nikakav urednički doprinos u poruci koja je prenesena i nisu bili uključeni u distribuciju videa te nisu uređivali snimku, navodi Mirror.

Nakon samog emitiranja video poruke, kratko priopćenje izdao je i BBC Studios. – BBC Studios je ovaj tjedan snimio poruku princeze od Walesa u Windsoru. Njezinom Kraljevskom Visočanstvu želimo brz oporavak – stoji u priopćenju.

Chris Ship, urednik ITV vijesti vezanih uz kraljevsku obitelj, rekao je da je princeza od Walesa odlučila podijeliti novosti o tretmanu protiv raka kroz video poruku s ciljem da bude 'osobnije'. Voditeljica ITV vijesti, Charlene Denise White, upitala ga je da je ovaj format dosta različit od uobičajenog formata za kraljevsku obitelj, a to je pisana izjava.

- Ako se osvrnemo, kralj je otkrio svoju dijagnozu raka ranije ove godine u izjavi Buckinghamske plače. Rečeno mi je da je Kate to učinila u video formi jer je htjela da bude što osobnije. Naravno, to pomaže utišati teorije zavjere, ali htjela je napraviti video poruku i to je bila vrlo dirljiva poruka. I htjela je dati tu izjavu osobno – rekao je urednik Chris Ship.

Princ i princeza od Walesa zahvalili su se u subotu navečer svima na ogromnoj podršci, ljubavi i suosjećanju nakon šokantne vijesti od petka. - Princ i princeza su silno dirnuti ljubaznim porukama ljudi ovdje u Ujedinjenom Kraljevstvu, diljem Commonwealtha i diljem svijeta kao odgovor na poruku Njezinog Kraljevskog Visočanstva. Iznimno su dirnuti toplinom i podrškom javnosti i zahvalni na razumijevanju njihovog zahtjeva za privatnošću u ovom trenutku – izjavio je glasnogovornik princa Williama i princeze Kate.

Majka troje djece nije otkrila koja vrsta raka joj je dijagnosticirana, ali potvrdila je da se podvrgnula preventivnoj kemoterapiji u veljači. Kensingtonska palača dodala je da Kate i dalje pozitivno razmišlja o svom oporavku i da je dobrog raspoloženja.

Podsjetimo, princeza je poruku o dijagnozi raka objavila u petak, a mnogi smatraju kako je to napravila zbog svoje djece. Naime, u petak su počeli uskršnji školski praznici u Velikoj Britaniji pa su se princ William i princeza Kate odlučili za ovaj datum kako bi zaštitili svoju djecu od pitanja ostalih učenika o zdravstvenom stanju majke.

