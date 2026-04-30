Na streamerima se vrte nastavci koje smo jedva dočekali

Paradise 2, Disney+

Očito smo imali dobar predosjećaj kada smo početkom prošle godine preporučili “Paradise”. Našli smo razlog u tome što je to bila prva distopijska serija lani, no i zbog toga što je radnjaipak bila originalna bez obzira na sve moguće do sada prikazivane scenarije. Od kojih neke čak danas i proživljavamo. Opravdanost se nastavila i u drugoj sezoni gdje se postigao čak i bitno drugačiji ugođaj na koji smo se čak trebali pomalo i navikavati. Ipak, prilično kompleksan scenarij pomalo se uklapa i do kraja dobijemo snažnu podlogu za još jednu sezonu koja je i najavljena. Dodatna je kvaliteta što se radnja razvija prema temi za koju se do sada ipak nije našao pravi način obrade za format bilo serije bilo filma. Jedno je kada se radi znanstveno-fantastični scenarij, a sasvim drugo kada se taj scenarij oko vas zapravo događa. U Paradise, čini nam se, pronašli su dosta dobar kut, pa treću sezonu, koja bi trebala biti i posljednja, jedva čekamo. Svima ostalima preporuka za cjelokupno bingeanje obadvije sezone.

Daredevil Born Again 2, Disney+

Neki dan smo na jednom od kanala uhvatili ratni klasik Full Metal Jacket Stanleyja Kubricka. Film snimljen 1987. godine uistinu je jedan od najboljih ratnih filmova, a uvijek iznenadi podsjećanje tko u njemu glumi. Uz Matthewa Modinea tu je i Vincent D’Onofrio. Ovaj glumac doista osebujne i bogate karijere, čovjek naprosto neprestano radi, vjerojatno nije niti želio na nekakve A liste, ali uvijek je intrigantan kao pojava na ekranu. Tako je i u Daredevilu. Njegova uloga Wilsona Fiska ipak zasjenjuje glavnu Charliea Coxa. No, opet, to ne čini ovog obnovljenog “Daredevila” u drugoj sezoni ništa manje gledljivim. Po nama, Daredevil je vjerojatno najuspjelije portiranje stripovanog lika na ekran. Mračan je, kao i praktično svi njegovi likovi, uključujući i glavnoga, u akcijskim scenama ne preže se ni od pretjeranog nasilja. S Daredevilom se, barem po našem mišljenju, može mjeriti Punisher čija priča se također snažno povezuje s onima o Daredevilu. Zbilja, da nema stripova, bio bi nam danas svijet serija znatno siromašniji.

Your Friends & Neighbors 2, Apple TV+

Nevjerojatno privlačna priča o propalom manageru investicijskog fonda koji standard želi održati provaljujući u kuće i pljačkajući svoje susjede, bila je očito jako efikasna obzirom na publiku koju je privukla. Kao i s obzirom na visoke ocjene. Jasno da je tome pomoglo i angažiranje Jona Hamma za glavnu ulogu kome su dobro asistirale Amanda Peet i Olivia Munn. Nije se moglo pobjeći od druge sezone, ali s obzirom na to kako je završena prva, a to je zaokruženjem priče, izazov je za svakog scenarista da takvu seriju održi jednako zanimljivom i u drugoj sezoni. I zanimljivo jest, ali ćemo vidjeti hoće li se uspjeti držati onaj nivo intrige koji smo imali u prvoj sezoni. Osnovna tema ostaje ista, što je malo neobično. Coop i dalje, naime, krade, u nekom trenutku pokušava objasniti zašto iako mu je put povratka u svijet bogatih otvoren. Ali se čini da će serija u drugoj sezoni više igrati na neke kompleksne, često bizarne odnose, gdje je gluma i dalje izvrsna, a onda i onu pozadinsku temu godina od kojih se ne može pobjeći