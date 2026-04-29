Reper tvrdi da je spavao s 12.500 žena, evo kako je došao do te brojke: 'Govorimo o pet do deset dnevno'

Glazbenika Ray J-ja javnost najviše pamti po vezi s Kim Kardashian, no čini se kako to još dugo neće biti tako. Naime, ovaj reper sada je podigao prašinu svojom izjavom da je tijekom života spavao s 12.500 žena. Ray je gostovao u podcastu Cama Newtona "Funky Friday" te ispričao kako je izgledala proslava 10.000. partnerice. "Okupilo se 400 ili 500 cura s kojima sam bio, došle su dati podršku, bila je to prava parada", izjavio je te dodao da mu je bilo važno premašiti tu brojku. "Sad je brojka, recimo, 12.500, ali htio sam doći do 11.000. Deset tisuća mi je bilo zajamčeno. Nisam htio ostati na 9000, nego sam ciljao na 11.000. Onda smo stigli do 10.000. Samo sam htio biti siguran da sam prešao tu brojku", ispričao je reper.

Mnogi smatraju, pak, da se radi o pukom pretjerivanju i broju koji je logični nemoguć. Naime, da bi ovaj glazbenik došao do te brojke do svoje 45. godine, koliko ima danas trebao bi spavati svaki dan s jednom ili više osobom, a seksualno aktivan bi trebao biti od svoje 15. godine. To bi, onda značilo da je spavao s 417 žena godišnje, no sumnju u ovaj nevjerojatan podatak iznio je i voditelj podcasta u kojem je gostovao. Ray J, mu je na pitanje o tome kako je to moguće, objasnio da se brojke drastično povećavaju tijekom turneja. "Da, matematika je drugačija jer dok smo na turneji, govorimo o pet do deset dnevno", pojasnio je te dodao da je u tu brojku uključeno i više od 2000 trojaca.

Valja istaknuti i da je reper govorio o svojim planovima. Naime, kazao je da ne vjeruje da će se taj iznos u budućnosti znatno povećati. "Mogu spavati s još samo tisuću. Ne mogu više", istaknuo je.

Inače, iza ovog umjetničkog imena krije se William Ray Norwood Jr. koji je nedavno progovorio i o svom teškom zdravstvenom stanju. U emotivnom videu, 45-godišnji glazbenik otkrio je da su mu liječnici prognozirali još samo nekoliko godina života. "2027. je definitivno kraj za mene. Tako kažu doktori", izjavio je dodajući kako njegovo srce radi sa svega 25 posto kapaciteta.

Dodajmo i da je glazbenik u braku s Princess Love s kojom ima i dvoje djece te da tvrdi da ih je financijski zbrinuo. Par se vjenčao 2016. godine, a u braku su dobili dvoje djece, kćer Melody Love i sina Epika Raya. Iako su često na društvenim mrežama prikazivali sliku sretne obitelji, njihova je veza bila ispunjena javnim svađama, prekidima i mirenjima. Princess Love je do sada čak četiri puta podnijela zahtjev za razvod, a svaki put bi se par na kraju pomirio, nastavljajući svoj turbulentni odnos pred očima javnosti. Njihova veza, dokumentirana je i u reality showu "Love & Hip Hop: Hollywood".

Skandali su kulminirali incidentima koji su šokirali čak i one naviknute na njihove ispade. Jednom je prilikom Princess Love na društvenim mrežama optužila supruga da ju je, dok je bila u osmom mjesecu trudnoće, zajedno s njihovom kćeri ostavio samu u Las Vegasu i blokirao njezine pozive. Još mračniji događaj zbio se u prosincu prošle godine, kada je Ray J uhićen nakon što je tijekom prijenosa uživo na Instagramu navodno prijetio oružjem supruzi i drugom muškarcu. U histeričnom ispadu, pjevač je tvrdio da mu prijete i da mu nitko neće oduzeti djecu, nakon čega je napunio pištolj pred kamerom. Situacija je eskalirala dolaskom Princess Love, koju je optužio da je pijana, a sve je završilo dolaskom policije i njegovim privođenjem.

