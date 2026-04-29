VELIKA UMJETNICA

Slavna Marina Abramović raspričala se o seksu u 80. godini i 21 godinu mlađem partneru

29.04.2026.
u 17:40

Ističe kako želi biti poticaj ženama svoje dobi te odbacuje društvena ograničenja: smatra da je seksualno na vrhuncu života i da takvim stavom može inspirirati druge.

Svjetski priznata srpska konceptualna umjetnica Marina Abramović poznata je ne samo po svojim umjetničkim projektima, već i po slobodnom duhu kojim, neopterećeno, pristupa životu uoči svog 80. rođendana. Povodom izložbe "Balkan Erotic Epic" istraživala je balkansku erotiku i mitove plodnosti, a u razgovoru za Der Spiegel govorila je o važnosti i snazi seksualne energije. Prema njezinu tumačenju, seksualna energija može se izražavati na različite načine, može se pretvoriti u ljubav i nježnost, ali i u agresiju i nasilje. Pritom je istaknula kako je proučavala rituale plodnosti iz Makedonije, Albanije, Bugarske, Rumunjske, Grčke i Turske, gdje su se još između 8. i 10. stoljeća štovali falus i vagina. Ti su simboli bili prisutni u svakodnevnim praksama, od sadnje krumpira do svadbenih obreda, kao izraz životne snage i plodnosti. Danas se, smatra, takvi motivi često pogrešno svode na pornografiju, dok se žensko tijelo nerijetko stigmatizira, što vidi kao duboko zabrinjavajući trend.

Govoreći o vlastitom odrastanju u Srbiji, prisjetila se kako se na seksualnost gledalo kao na nešto "prljavo". Tijekom mladosti borila se s nesigurnostima vezanima uz vlastiti izgled, smatrajući se premršavom i nezadovoljnom svojim nosom. Prekretnica je nastupila kada se posvetila performansu: tada više nije predstavljala osobno, već univerzalno tijelo. Fizički izgled prestao je biti važan, a u središte je došao koncept, što je, kako kaže, imalo iscjeljujući učinak. Erotiku je počela dublje razumijevati tek oko 29. godine, dok je istinsko zadovoljstvo vlastitim tijelom pronašla nakon pedesete.

FOTO Naš bogati poduzetnik dobio je dijete u 66. godini, a u braku je s 40 godina mlađom Kolumbijkom, evo kako uživaju
1/25

O svojoj sadašnjosti govori otvoreno: u vezi je s partnerom koji je čak 21 godinu mlađi i vodi aktivan seksualni život, što joj donosi energiju i osjećaj blagostanja. Ističe kako želi biti poticaj ženama svoje dobi te odbacuje društvena ograničenja: smatra da je seksualno na vrhuncu života i da takvim stavom može inspirirati druge. Podsjetimo, ova umjetnica svjetskog ugleda prva je žena koja je u 264 godine povijesti Royal Academy of Arts dobila samostalnu izložbu, kao i prva dobitnica Zlatnog lava Venice Biennale u posljednjih stotinu godina.

VA
VanjaPlank
18:55 29.04.2026.

Kako se od prodavanja magle da živjeti .Hlebinaca bude uvijek do kraja svijeta

DU
Duupin
19:00 29.04.2026.

Možeš mislit

KU
Kujttim
18:12 29.04.2026.

Drage žene, učite od one koja je shvatila da se erotika i seksualnost ne nalaze izvan vas, nego u vašim mislima, u načinu na koji doživljavate sebe, želju i život. Nemojte dopustiti da vas brak, rutina ili očekivanja zatvore u okvire koji guše vašu prirodnu znatiželju i potrebu za osjećajem živosti. Sigurnost je vrijedna, ali ne smije biti jedina dimenzija vašeg postojanja. Žena u zrelim godinama može istovremeno cijeniti stabilnost koju ima i istraživati druge aspekte svoje ženstvenosti i privlačnosti. To nije pitanje brojeva ni pravila, nego slobode da budete iskrene prema sebi i svojim željama. Neke se priče žive tiho, bez potrebe da ih itko drugi razumije ili odobrava. Dopustite si kretanje – kroz prostor i kroz vlastitu unutrašnjost. Putujte, upoznajte nove ljude, kulture i perspektive. U tim susretima često otkrivamo i dijelove sebe koje smo dugo zanemarivale. Novi gradovi, nepoznata lica i drugačiji ritmovi života mogu probuditi osjećaje koje ste možda zaboravile. Važno je zapamtiti da niste ograničene jednom ulogom ili jednom verzijom sebe. Imate pravo istraživati, osjećati i mijenjati se. Vaša želja nije slabost, nego orijentir koji vas može voditi prema dubljem razumijevanju vlastitog identiteta i životne radosti.

