Slavna Marina Abramović raspričala se o seksu u 80. godini i 21 godinu mlađem partneru

Svjetski priznata srpska konceptualna umjetnica Marina Abramović poznata je ne samo po svojim umjetničkim projektima, već i po slobodnom duhu kojim, neopterećeno, pristupa životu uoči svog 80. rođendana. Povodom izložbe "Balkan Erotic Epic" istraživala je balkansku erotiku i mitove plodnosti, a u razgovoru za Der Spiegel govorila je o važnosti i snazi seksualne energije. Prema njezinu tumačenju, seksualna energija može se izražavati na različite načine, može se pretvoriti u ljubav i nježnost, ali i u agresiju i nasilje. Pritom je istaknula kako je proučavala rituale plodnosti iz Makedonije, Albanije, Bugarske, Rumunjske, Grčke i Turske, gdje su se još između 8. i 10. stoljeća štovali falus i vagina. Ti su simboli bili prisutni u svakodnevnim praksama, od sadnje krumpira do svadbenih obreda, kao izraz životne snage i plodnosti. Danas se, smatra, takvi motivi često pogrešno svode na pornografiju, dok se žensko tijelo nerijetko stigmatizira, što vidi kao duboko zabrinjavajući trend.

Govoreći o vlastitom odrastanju u Srbiji, prisjetila se kako se na seksualnost gledalo kao na nešto "prljavo". Tijekom mladosti borila se s nesigurnostima vezanima uz vlastiti izgled, smatrajući se premršavom i nezadovoljnom svojim nosom. Prekretnica je nastupila kada se posvetila performansu: tada više nije predstavljala osobno, već univerzalno tijelo. Fizički izgled prestao je biti važan, a u središte je došao koncept, što je, kako kaže, imalo iscjeljujući učinak. Erotiku je počela dublje razumijevati tek oko 29. godine, dok je istinsko zadovoljstvo vlastitim tijelom pronašla nakon pedesete.

O svojoj sadašnjosti govori otvoreno: u vezi je s partnerom koji je čak 21 godinu mlađi i vodi aktivan seksualni život, što joj donosi energiju i osjećaj blagostanja. Ističe kako želi biti poticaj ženama svoje dobi te odbacuje društvena ograničenja: smatra da je seksualno na vrhuncu života i da takvim stavom može inspirirati druge. Podsjetimo, ova umjetnica svjetskog ugleda prva je žena koja je u 264 godine povijesti Royal Academy of Arts dobila samostalnu izložbu, kao i prva dobitnica Zlatnog lava Venice Biennale u posljednjih stotinu godina.