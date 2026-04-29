Slavna glumica na sudu zbog šokantnih optužbi: Instagram objave izazvale skandal i milijunsku tužbu!

Australska glumačka zvijezda Rebel Wilson stigla je iz SAD-a kako bi se suočila s teškim optužbama na Federalnom sudu u Sydneyu, gdje je započelo suđenje za klevetu koje je protiv nje pokrenula mlada glumica Charlotte MacInnes. U pitanju je spor proizašao iz niza objava na društvenim mrežama u kojima je Wilson, redateljica i zvijezda filma "The Deb", svoju glavnu glumicu MacInnes navodno lažno prikazala kao oportunisticu koja je izmislila, a potom i povukla prijavu za seksualno uznemiravanje radi financijske koristi i napretka u karijeri. MacInnes tvrdi da su joj objave, koje je vidjelo više od jedanaest milijuna Wilsoninih pratitelja, nanijele golemu štetu ugledu i traži odštetu koja bi mogla premašiti standardni limit od 500.000 dolara zbog otegotnih okolnosti. Njezin odvjetnički tim na prvom je danu suđenja Wilson opisao kao "nasilnicu" koja je klevetničke tvrdnje iskoristila kao oružje u poslovnom sporu.

Sve je započelo bizarnim incidentom u rujnu 2023. godine nakon plivanja na poznatoj plaži Bondi. Kako je sud čuo, producentica filma Amanda Ghost doživjela je rijetku i tešku alergijsku reakciju na hladnu vodu, poznatu kao urtikarija na hladnoću, zbog koje je dobila crveni osip i počela se nekontrolirano tresti. MacInnes joj je pomogla da se vrati u unajmljeni penthouse apartman i pustila joj toplu kupku kako bi se ugrijala. Obje su, još uvijek u kupaćim kostimima, ušle u kadu koju je odvjetnica od MacInnes opisala kao "preveliku", naglasivši da se nisu ni dodirivale. U kupaonici im se pridružila i treća žena koja im je donijela tople napitke, a u jednom su trenutku razgovarale i s Wilson putem zvučnika na telefonu. Sutradan su se MacInnes i Ghost šalile na račun incidenta putem poruka, no upravo je taj događaj postao temelj za optužbe koje su uslijedile.

Središnje pitanje cijelog slučaja jest što se točno dogodilo dan nakon kupanja, tijekom razgovora između Wilson i MacInnes na kauču u studiju. Njihove verzije priče potpuno su oprečne. Pravni tim Rebel Wilson tvrdi da im je MacInnes tada priznala kako se osjećala "nelagodno" jer ju je producentica Ghost navodno pozvala da se zajedno tuširaju i kupaju. S druge strane, odvjetnica od MacInnes, Sue Chrysanthou, tvrdi da njezina klijentica nikada nije iznijela takvu pritužbu, već je jasno dala do znanja da joj situacija nije bila neugodna. Sudu je predočena i tekstualna poruka koju je Wilson nedugo nakon toga poslala producentici Ghost, a u kojoj piše: "Charlotte kaže da je sve u redu. Mislila je samo da je 'situacija bizarna', a ne da se ona osobno osjećala nelagodno." Te su večeri, kako se navodi, sve tri zajedno otišle na koncert Boya Georgea.

Odvjetnici od MacInnes tvrde da se Wilsonina priča dramatično promijenila nekoliko mjeseci kasnije, kada su izbili poslovni sporovi oko budžeta i ugovora za film "The Deb". Prema njihovim tvrdnjama, Wilson je priču o seksualnom uznemiravanju počela koristiti kao "polugu" za ostvarivanje vlastitih komercijalnih interesa. "To je njezina navika kad god stvari ne idu po njezinom", izjavila je Chrysanthou na sudu. Optužbe su otišle i korak dalje: tvrdi se da je Wilson u ožujku 2024. uplatila policu osiguranja za slučajeve klevete kako bi mogla "podivljati na društvenim mrežama". Sud je čuo i šokantne navode)da je Wilson angažirala privatne istražitelje i PR agenciju s ciljem diskreditacije producentice Ghost, a čak se spominje i glasovna poruka u kojoj PR agent govori kako je važno Ghost prikazati kao nekoga tko unajmljuje "prostitutke" za milijardera Lena Blavatnika.

Obrana Rebel Wilson temelji se na tvrdnji da je MacInnes doista izrazila nelagodu, ali je naknadno "promijenila priču" i sve zanijekala kako ne bi ugrozila svoju karijeru, shvativši da joj Amanda Ghost može osigurati uspjeh. Wilsonin odvjetnik Dauid Sibtain istaknuo je kako je MacInnes od tada dobila "prilike koje joj mijenjaju život", uključujući glavnu ulogu u kazališnoj produkciji "Gatsby" i ugovor s velikom izdavačkom kućom. "Svo to bogatstvo nagrada i prilika materijaliziralo se, sugeriramo, jer se gospođa MacInnes odlučila prikloniti verziji priče gospođe Ghost", rekao je Sibtain sudu, tvrdeći da MacInnes nije pretrpjela nikakvu štetu ugledu, već je njezina karijera procvjetala.

U jednoj od spornih objava na Instagramu, Wilson je napisala: "Činjenica da je ova djevojka sada zaposlena od strane te 'producentice' u glavnoj ulozi produkcije 'Gatsby' i da je dobila diskografski ugovor - trebalo bi biti sav dokaz koji vam treba o tome zašto je sada promijenila svoju priču." U drugoj objavi napala je MacInnes zbog fotografije s jahte, optuživši je da nosi "kulturološki neprikladnu indijsku odjeću". MacInnesin tim tvrdi da ovakve objave prikazuju Wilson kao "nasilnicu" koja se lažno predstavlja kao "spasiteljica žena", dok je u stvarnosti zlostavljala mladu glumicu na početku karijere. Suđenje, predviđeno da traje devet dana, nastavlja se, a očekuje se da će i sama Rebel Wilson svjedočiti u drugom tjednu.