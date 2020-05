Karijeru slavne pjevačice pratile su ljubavne afere i ozbiljni obiteljski problemi

Jedna od najglamuroznijih pop-diva, Cheryl Sarkisian, poznatija kao Cher, proslavila je 74. rođendan doista neuobičajeno za svoj status. Mala vrtna zabava s obitelji i pokojim zalutalim susjedom ovjekovječena je ne baš oštrim snimkama na društvenim mrežama, i legendarnim tvitovima po kojima je poznata. Napisala je da su poštovali mjere distanciranja i pozvali samo 10 ljudi, ali da je bilo torte. Pjevačica je navikla na socijalno distanciranje jer najviše vremena provodi u svojoj vili, u brdima Kalifornije, a društvo joj prave samo osobni pomoćnici. No nije uvijek bilo tako, Cher je bila jedna od najvećih zvijezda televizije u 70-ima, a imala i svoj show uz supruga Sonnyja Bona.

Karizmom je gledatelje držala uz ekrane, a osim glasom i nastupom, plijenila je pozornost i izgledom - prva je javno pokazala pupak. Iako brak s Bonom, koji je glazbenu karijeru zamijenio političkom, nije potrajao, mnogi su shvatili da Cher može biti zvijezda i bez njega. Dobivala je brojne angažmane ne samo kao glazbenica nego i glumica unatoč tome što je patila od disleksije, odnosno poremećaja čitanja. Ostvarila je uloge u filmovima kao što su 'Moonstruck' uz Nicolasa Cagea, 'Mermaids' s Christinom Ricci i Winonom Ryder, a mnogi je se sjećaju i po ulozi zavodljive vještice iz filma 'Witches of Eastwick', gdje je glumila uz bok Michelle Pfeifer, Susan Sarandon i Jacku Nicholsonu. Ni dok se bavila glumom glazbena karijera joj nije patila, pa je iznjedrila brojne hitove kao što su 'If I Could Turn Back Time', 'I Got You Babe', 'Believe', 'Gypsies Tramp & Thieves', ali i za nju žanrovski netipični 'Just Like Jesse James'. U tome joj je pomogla i bliska suradnja s dizajnerom Bobom Mackiejem, koji je za nju kreirao gotovo nadrealni kič. Golotinja, šljokice, mrežaste čarape, lanci i kristali postali su, uz fantastične perike, njezin zaštitni znak.

O njezinu izgledu puno se pisalo, a neki su još uvjereni da su za to zaslužne operacije, među kojima je i vađenje nekoliko rebara. Priču o vađenju rebara nikada nije potvrdila iako je prilično otvoreno govorila o estetskim korekcijama priznavši da je bila na nekoliko face-liftinga. Stručnjaci kažu da je njezin izgled, koji se godinama ne mijenja, rezultat operacija uključujući i redoviti odlazak na injekcije botoksa. Nakon što se rastala od Sonnyja, koji je tragično preminuo na skijanju 1998., Cher je sama odgajala njihovu kćer Chastity. Zaljubila se potom u glazbenika Gregga Allmana, za kojeg se poslije i udala te su dobili sina Elijaha Bluea. Ni taj brak nije potrajao. Gregg je imao problema s ovisnostima, pa je zapostavljao obitelj, a glazbenica to jednostavno nije željela trpjeti. Ipak nije dugo bila sama. Mlađi muškarci su joj bili zabavniji i zanimljiviji. Veza s glumcem Valom Kilmerom punila je novinske stupce. Nitko, pa ni sam Val, nije bio siguran kako i zašto su oni završili zajedno. Upoznali su se na zabavi zajedničke prijateljice, no Kilmer je bio siguran da ona nije žena za njega jer ju je smatrao 'ženom s naslovnica tabloida željnom pažnje'. Cher mu je dokazala da je suprotnost svemu što je o njoj mislio i završili su zajedno. Shvatili su kasnije da je bolje da ostanu prijatelji, a njihovo prijateljstvo traje već godinama. Pomogla mu je tako, između ostalog, naći najboljeg liječnika dok se borio s rakom grla. Pjevačica je isto tako jedna od prvih slavnih majki koja je javno prihvatila činjenicu da je njezino dijete ima problem s rodnim identitetom. Chastity se godinama nije osjećala dobro u svojoj koži i smatrala da je zapravo muško.

Nakon što je svoju odluku o promjeni spola objavila majci, pjevačica ju je prvo izbacila na ulicu. Ubrzo se ipak predomislila i Chastity, sada Chaz, i ona danas imaju odličan odnos. Situacija s mlađim sinom Elijahom nije ni približno ista. Glazbenik, koji je postao heroinski ovisnik, tvrdi da se osjećao kao crna ovca obitelji, pogotovo nakon što su ga već sa sedam godina poslali u internat, a poslije i u vojsku. Za razliku od kompliciranih odnosa s djecom, Cher ima odličan odnos s majkom Georgiom Holt. Kao i njezina kći, bila je glumica, pjevačica i model, a uskoro bi trebala proslaviti 94. rođendan. Cher je u jednom starom intervjuu, koji je nedavno postao hit na internetu, ispričala kako joj je Holt savjetovala da treba pronaći bogatog muškarca, a ona joj je na to odgovorila: "Majko, ja jesam bogati muškarac." Istina, u karijeri je imala uspona i padova, a velik broj oproštajnih turneja postao je predmet šala na društvenim mrežama - nazvana je 'kraljicom oproštajnih turneja'. No, ona ne prestaje stvarati ni u 70-ima - odnedavno se na policama drogerija može pronaći još jedan njezin parfem. Nažalost, kao i većina parfema poznatih, nema baš previše pohvalnih kritika na internetu.