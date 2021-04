Kandidati stigli na odredišta: Neven zavrtio odojka, a između Zorana i Suzi opasno zaiskrilo

Iza farmera i njihovih kandidata nekoliko je uzbudljivih dana koje su obilježila upoznavanja, veseli tulumi, prvi poljupci, ali i prve svađe. Koliko god im teško padale neke odluke, svatko od njih odabrao je troje kandidata koji putuju na njihova imanja.

Prvi je svoje djevojke, Suzi, Renatu i Julijanu, u Brštanovu dočekao i ugostio Zoran Stričević, koji svoje uzbuđenje nije krio. ''Nestrpljiv sam skroz, malo i nervozan, pozitivno'', priznao je. Prva je na njegova vrata pokucala voditeljica Anita Martinović, kojoj je priznao da se sa Suzi, u pauzi između dva snimanja, nekoliko puta i našao. ''Svratio sam kod nje u salon, donio joj kavu'', otkrio je. Tri Zoranove djevojke jedna drugu su dočekale zagrljajima, no priznaju da ipak su konkurencija. Farmer je djevojkama odlučio pripremiti posebno iznenađenje pa je po njih došao kočijom – i potpuno ih oduševio!

U Opatincu je svoje djevojke Samantu, Vjeranu i Marijanu čekao i najmlađi farmer 13. sezone, Neven Landek, a za dobrodošlicu ih je odlučio počastiti odojkom i tamburašima, ali i napraviti veliki transparent - ''Landekovi''.

''Uzbuđen sam, sretan, oduševljen'', rekao je kratko, obećavši da će dame imati kraljevski doček. ''Cure koje idu sa mnom na farmu, mislim da mi ne predstavljaju neku veliku konkurenciju. Bit će napeto… Vjerana mi je na prvu izgledala pozitivno, ali mislim da se nas dvije baš nećemo slagati. Samanta je prikrivena, vidjet ćemo'', priznala je Marijana Vukelić pa najavila moguće sukobe.

S druge strane, farmer Neven dobro zna što traži: ''Sve ovisi kako se koja bude pokazala na farmi… Koja bude najvrednija, najposlušnija, ne bude zahtjevna, puno prigovarala, bit ću najzadovoljniji''.

''Osjećam se zaista fenomenalno. Dolaze mi dečki, poželjela sam ih se'', pozitivnu tremu nije skrivala jedina farmerica, Rasema Vladetić, kojoj u Donji Lapac putuju Zvonko, Josip i Željan. Na mjesto sastanka prvi je stigao Zvonko pa odmah 'opleo' po ostalima: ''Dok sam čekao dečke, malo sam iskusio svoje glasne žice da se borim sa svim svojim atributima, da dečke otjeram u stranu i ostanem sam s Rasemom''.

'Zvone uvijek pjeva kao ptičica… Ali ne znam dokle će, neće dugo!'' komentirao je svog suparnika Josip pa najavio ljutu borbu za srce farmerice. ''Njih dvojica pričaju kao da im ja nisam konkurencija, ali mogli bi se iznenaditi'', poručio je 43-godišnji Željan.

''Zasad je srce mirno, nisam zaljubljena ni u koga, trebaju se malo pomučiti. Dosad se apsolutno nisu potrudili'', izjavila je Rasema pa otkrila da je nitko od momaka nije nijednom nazvao iako su oni tvrdili suprotno. Dečki su konačno stigli na odredište, a ostali su posve šokirani veličinom Rasemina imanja i činjenicom da sama o svemu brine, što su posebno i pohvalili. Momci su farmerici donijeli cvijeće, a ona njima - čičak! ''To predstavlja mene. Sve ono što bode treba ukloniti da se dođe do cvijeta, odnosno do moga srca'', dala im je odmah do znanja.

Zoran je svojim damama, nakon što su se smjestile, ponudio domaće likere i dalmatinske specijalitete, a one su se složile da se mogao i malo više potruditi. Julijana je pred ostalim djevojkama farmeru uručila poseban poklon, svoj ručni rad, a onda priznala: ''Suzi je inače jako ljubomorna na mene i rekla mi je da sam joj velika konkurencija… Draga, bori se!''

''Neće letjeti perje, ali bit će malo prepucavanja'', zaključila je Suzi.Zoranove dame posebno su se iznenadile kad im je farmer počeo nabrajati kakve je sve seoske zadatke pripremio pa su jednoglasno zaključile: ''Mi smo se došle odmarati ovdje, nismo došle raditi''.

Kako će izgledati dani na imanjima, tko će raditi, a tko izbjegavati obaveze, gledatelji će doznati u novim epizodama 'Ljubav je na selu', od ponedjeljka do četvrtka u 21 sat na RTL-u.

