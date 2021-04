Zbog ove bi fotke mogla izgubiti milijune, a sada je uz golišave videe poručila: 'Ovo je moje neretuširano tijelo'

Nije tajna da sestre Kardashian svoje fotografije u kupaćim kostimima prije objave dobro popeglaju za svaku nesavršenost, a zbog te navike poneke od njih dođu i na metu obožavatelja jer nekad pretjeraju s photoshopom.

Noćna mora svih sestara Kardashian - Jenner je da im u javnosti ne izađu fotografije koje nisu prethodno obradile, a u toj se mori trenutno nalazi Khloe Kardashian (36) .

Njezina asistentica navodno je greškom objavila fotografiju na kojoj Khloe stoji kraj bazena u oskudnom bikiniju s leopard uzorkom. No, na ovoj fotografiji Khloeine grudi nisu iste veličine kao na drugim fotografijama koje objavljuje niti joj je koža zategnuta kao na ostalim fotkama na Instagramu, a vide se i druge nepravilnosti koje obično brojni filteri izbrišu, poput celulita. Khloe trenutno traži načine da ju se ukloni s interneta jer je objavljena bez njezinog dopuštenja. Njezin PR tim za Daily Mail je rekao kako je fotografija snimljena tijekom obiteljskog odmora, ali negiraju da ju pokušavaju skinuti s interneta jer fotografije nisu obrađene.

Jedan PR stručnjak analizirao je situaciju i rekao kako bi Khloe zbog ovoga mogla izgubiti milijune.

"Khloe Kardashian mogla bi izgubiti milijune dolara ovisno o tome kako se bude nosila s krizom zbog neuređene fotografije", upozorio je PR stručnjak. Rob Cooper je za The Mirror otkrio kako su sljedeći Khloeini koraci presudni.

"Razlog zbog kojeg je Khloe u panici zbog neuređene fotografije koja se širi je više povezan s njezinim brendom nego samopouzdanjem", objašnjava Rob. Dodao je i da nije dobar postupak pod svaku cijenu tražiti da se fotografija ukloni jer upravo time njoj daje veću reklamu i više će je ljudi htjet vidjeti.

"Khloe će zbog toga bez sumnje izgubiti obožavatelje, a time i klijente s društvenih mreža, ne zato što oni ni najmanje ne odobravaju njezin izgled, već zato što osjećaju da im ona svakom novom fotografijom laže, što će naštetiti njezinom brendu", kazao je stručnjak.

Reality zvijezda i sama se oglasila o slučaju na svom Instagramu kada je podijelila golišave videe kako bi pokazala svoju figuru, a uz njih je objavila i izjavu.

“Pozdrav svima, ovo sam ja i moje neretuširano tijelo bez filtera. Fotografija mene koja je objavljena ovog tjedna je prekrasna. Ali kao netko tko se čitav život bori s vlastitom slikom tijela, kada netko objavi fotografiju koja vam ne laska ili ima loše osvjetljenje ili ne uhvati izgled vašeg tijela kakvo ono jest nakon napornog rada i zatim to objavi svijetu – imate pravo tražiti da se ne objavi, neovisno o tome tko ste. U stvari, pritisak te neprestano ismijavanje i prosuđivanje mog života su previše za podnijeti. "Khloe je debela sestra, Khloe je ružna sestra, njezin otac nije njezin otac jer izgleda drugačije, mogla je smršavjeti jedino operacijom". Da nastavim? Ali koga briga kako se ona osjeća jer je privilegirana u životu. Također je u reality showu tako da je pristala na sve ovo. Naravno da ne tražim na razumijevanje, ali tražim da me se tretira kao ljudsko biće", napisala je Khloe.

"Nikad se ne navikneš na to da te osuđuju i govore da si neatraktivan, s vremenom samo počneš u to vjerovati. Tako sam postala netko tko osjeća da nisam dovoljno lijepa samim time što jesam. Predstaviti se svijetu na način na koji želim da me vide i to je točno što ću i dalje raditi bez ikakvih isprika. Moje tijelo, moja slika i način na koji odlučim izgledati su moj izbor. Na nikome nije da odlučuje ili prosuđuje što je prihvatljivo", dodala je.

Također je poslala poruku da za one koji osjećaju pritisak poput nje - žive život istinski i sretno, što god to za njih značilo.

Iako je isprva za ovo u medijima prozvana asistentica, na kraju se ispostavilo da je vlasnica slike majka od Kris Jenner, baka Mary Jo Shannon. Bakini odvjetnici tvrde: "Kopije fotografija koje je slikala naša klijentica, nezakonito su objavljene na mreži". Obitelj sada želi skinuti fotografiju koja je ilegalno postavljena na internet.

