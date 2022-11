Kandidati napustili Livdragu! Ovo su finalisti koji se bore za pobjedu i 150.000 kuna

Imamo finaliste 'Života na vagi'- Boris, Josip, Roko i Lara idu u borbu za 150 tisuća kuna!

Prošlo je 14 tjedana od početka emitiranja showa 'Život na vagi', a večeras je šestero kandidata posljednji put stalo na vagu koja je odlučila kojih četvero natjecatelja odlazi u finale.

„Danas ćemo dobiti četiri finalista i oni će se nastaviti boriti do finala za 150 tisuća kuna. Dvoje neće biti u kategoriji finalista oni će se boriti za utješnu nagradu od 50 tisuća kuna. Na vagi danas otkrivamo vaš gubitak u posljednjem ciklusu, ali i ukupan dobitak od ulaska u 'Život na vagi'. Upravo taj gubitak odlučit će o tome tko će biti finalisti“, objasnila je Marijana te dodala da su Boris i Josip već finalisti jer su osvojili zlatne ulaznice na velikom izazovu.

Nakon što su kandidati odradili posljednji trening pred vaganje, prisjetili su se kako im je bilo kad su tek ušli u show te što su sve o sebi naučili kroz 14 ciklusa koliko su proveli u Lividragi. „Trudiš se 14 tjedana, radiš i sad moraš skupiti plodove svoga rada. Došli smo na finalno vaganje vidjeti što su to kandidati napravili“, rekao je Edo prije vaganja.

Zadnji put u Lividragi, prvi je na vagu stao Boris, a prije nego je saznao koliko je izgubio rekao je da je on svoj cilj ispunio. „Meni je finale samo bonus. Ja sam došao do kraja“, kazao je Boris dodavši da će doma supruzi dovesti novog Borisa. „Dovodim joj osobu koja više nije lijena, koja će kuhati, koja će je voditi gdje god bude htjela, hodati, planinariti, što god. I s djetetom ću provoditi najviše vremena što mogu“, zaključio je Boris. Kojem je vaga pokazala da je u zadnjem ciklusu showa izgubio 2,8 kilograma, a ukupno u showu 49,1 kilogram. Sa 170 ,1 kilograma, koliko je imao pri ulasku u show, Boris sada ima 121 kilogram, a izgubio je 28,9% tjelesne mase.

Josip je prije vaganja pohvalio svoju trenericu Maju. „Maja mi je jako puno pomogla. Mentalno me dignula na razinu koja je sada zavidna i hvala joj na tome“, rekao je Čapo te dodao da se nada pobjedi u finalu. Vaga je pokazala da je u zadnjem ciklusu izgubio 3,6 kilograma, a ukupno u showu je skinuo 57,7 kilograma. Sa 172 kilograma, s početka showa, došao je na 114,3, a izgubio je 33,5% tjelesne mase. „Cilj mi je bio u showu doći do 120 kilograma, a došao sam do 114. Prezadovoljan sam i sretan! Mi smo svi pobjednici ovog showa“, sretno je rekao Čapo.

Roko je bio sljedeći na vagi. „Fascinantno je bilo gledati Roka. Nije lako kad ne možeš odraditi izazove ili treninge zbog ozljede. Pokazao je nevjerojatnu stabilnost u svim situacijama i svaka mu čast!“, pohvalio je Edo Roka. Vaga je pokazala da je Roko u zadnjem ciklusu izgubio 3,4 kilograma. Sa 158,8 kilograma, koliko je imao pri ulasku u show sada ima 108,3 kilograma. Izgubio je ukupno 50,5 kilograma, što je 31,8% tjelesne mase. „Ja sam želio doći do 110,a došao sam do 108. Jako sam sretan!“, rekao je Roko.

Anja je prije vaganja rekla da prošlost neće zaboraviti, ali da će je sigurno raščistiti. „U ogledalu vidim novu Anju, ne samo fizički nego i psihički. Dobila sam to samopouzdanje, dobila sam vrijeme za razmišljanje o sebi i svojoj budućnosti tako da se nadam da će mi to pomoći kad izađem van“, rekla je Anja kojoj je vaga pokazala da je izgubila 2, 2 kilograma u zadnjem ciklusu. Kad je došla u show imala je 141, 1 kilogram, a sada ima 101 kilogram. Izgubila je ukupno 40, 1 kilogram, odnosno 28,4% tjelesne mase.

Laru je Edo pohvalio prije vaganja. „Radi se o samozatajnoj maloj djevojčici koja je ušla kroz mala vrata, ali je s borbom i ustrajnošću dokazala da joj je mjesto baš ovdje gdje je“, zaključio je Edo. Lara je skinula 2,1 kilogram. Na prvom vaganju u Sinju Lara je imala 124,4 kilograma, a danas ima 88,3 kilograma. Ukupno je izgubila 36,1 kilogram što je u postotku 29% tjelesne mase.

Željka je rekla da joj je novi rođendan 26.6. kad je ušla u show. „Nisam vidjela više smisla u životu osim moje djece, a u Lividragi sam našla sebe. Radila sam ne sebi i uz pomoć mog trenera došla tu gdje jesam i ovaj čovjek mi je dokazao da moje tijelo može biti mašina i da ja mogu biti sretna kad izađem iz ovog showa“, otkrila je Željka koja je u zadnjem ciklusu skinula 2,6 kilograma. U show je ušla sa 174,2 kilograma, a ukupno je izgubila 50, 2 kilograma pa sad ima 124 kilograma. Izgubila je 28,8% tjelesne mase, ali u finale nije prošla jer je Lara imala bolji rezultat. „Ja sam zadovoljna i hvala svima na prilici. Možda nisam u finalu, ali sam pobijedila svoju glavu!“, zaključila je Željka.

Sutra će gledatelji vidjeti najupečatljivije trenutke i nikad viđene momente iz sezone.

U finalu šeste sezone 'Života na vagi' su Josip, Boris, Roko i Lara, a tko će otići kući kao pobjednik gledatelji će doznati u subotu, 19. studenoga na RTL-u.

VIDEO Dramatične scene iz centra Zagreba sa snimanja filma Black Canary: Snimali sudar automobila i tramvaja na trgu bana Jelačića