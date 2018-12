Kandidat 'Života na vagi' prisjetio se neugodnih trenutaka prije gubitka kilograma

"Kad se sjetim suza krene". Ne za skinutim kilogramima i promjenom života. Za svim neugodnim stvarima koje su mi se događale kad sam imao viška kilograma i stvarima kojih sam se sramio. Trebao sam ovaj korak u životu puno ranije napraviti. Hvala svima koji su mi to omogučili(obitelji, prijateliima, RTL- u, trenerima ( Sanji i Mariju), mojim sustanarima u kući života na vagi, produkciji) i Vama svima šta me podržavate na instagramu.😄😆💪👍🎊🎉. Puno Vam hvala i samo jako bez odustajanja!!💪💪😎😃💓🌝 #nikadvišedebeli #životnavagi #dontgiveup #onlyonelifedontwasteitaway #training #fitnesstrainer #leezone #klupica

A post shared by Luka Smoljo (@luka110622) on Dec 13, 2018 at 2:41am PST