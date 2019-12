Kanadska televizija objasnila zašto je izrezala Trumpa iz 'Sam u kući 2'

Kanadska državna televizija u četvrtak je potvrdila da je izrezala pojavljivanje američkog predsjednika Donalda Trumpa u filmu "Sam u kući 2", no naglasila je da je to učinjeno prije no što je on izabran za predsjednika, zbog skraćivanja filma.

CBC je nedavno emitirao taj film iz 1992., a dio gledatelja i kanadskih medija primijetio je da je scena s Trumpom izrezana, pa su zatražili objašnjenje, posebice jer je američki čelnik u utorak rekao da je bila "čast" sudjelovati u tom filmu.

- Kao što je često slučaj u dugometražnim filmovima prilagođenima za televiziju, 'Sam u kući 2' je premontiran zbog trajanja, rekao je glasnogovornik CBC-ja Chuck Thompson.

- Scena s Donaldom Trumpom bila je jedna od nekoliko koje su izrezane iz filma jer nisu bile ključne za radnju. To je učinjeno 2014., kad smo otkupili film, a prije no što je Trump izabran za predsjednika 2016. godine, dodao je Thompson.

Mnogi korisnici društvenih mreža optužili su CBC da je donio politički motiviranu odluku, a Trumpov sin Donald Trump Jr. na Twitteru je taj potez proglasio "patetičnim".

If anyone is looking for the Home Alone 2 cameo from @realDonaldTrump that was edited out by @CBC, here it is in all its glory. 😱🎄🎁 pic.twitter.com/pzaEpxS7ws