Kakvo iznenađenje! Pogledajte kako je grupa TransAcoustic čestitala Gibonniju 35 godina karijere

TransAcoustic za 35 godina bogate Gibonnijeve glazbene karijere pripremio savršen poklon – "Kad sam nasamo s njom" u potpuno novom aranžmanu. Gibonnijeve su pjesme nepresušna inspiracija mnogim glazbenicima. Ni grupa TransAcoustic nije imuna na Gibin rukopis pa su mu se za 35 godina karijere odlučili odužiti na najljepši mogući način.

"Kad sam nasamo s njim" novo je čitanje Gibine uspješnice i poklon TransAcoustica. "Nama je prije svega bila čast snimiti ovu pjesmu i ispričati tu priču ženskim glasom. Ima li boljeg načina za otvoriti novo glazbeno poglavlje TransAcoustica, nego pjesmom čovjeka koji već 35 godina oduševljava", poručili su Iva i Joško, okosnica TransAcoustica.

TransAcoustic je glazbena priča koja je započela 2016. kada su se u Splitu susreli portugalski fado i bosanski blues, odnosno Joško Tomić i Iva Ivković Ivanišević. Samo ime grupe označava spoj različitih svjetova, glazbe i senzibiliteta. Nakon brojnih nastupa, prošle godine okrenuli su novi list glazbene karijere i započeli rad na autorskim pjesmama. Ali prvo su u suradnji sa sjajnim glazbenicima i producentima odlučili svoj zvuk pretočiti u njihovu verziju Gibonnijeve "Kad sam nasamo s njom".

"Hvala Gibi za 35 godina glazbe uz koju ću proslaviti i svojih 35 godina životnog postojanja", poručila je Iva koju njegovu glazba prati cijelo vrijeme. "Ako djela govore o autoru, onda Gibonni ima najljepšu biografiju. On je jedinstven autor i izvođač čiju glazbu slušam neovisno o godišnjem dobu i životnoj fazi", dodala je.

Komentar jedne gošće na njihovom nastupu otvorio im je put prema snimanje pjesme. "Kada smo na jednoj od glazbenih večeri u splitskom Ma Toniju zasvirali dobro poznatu Gibonnijevu pjesmu 'Kad sam nasamo s njom', dobro poznatu i po Oliverovoj interpretaciji, uslijedio je komentar gošće: 'Napokon, ova tema iz ženske perspektive'", ispričao je Joško.

To ih je potaklo da, osim autorove i Oliverove verzije, predstave novo čitanje mnogima omiljene pjesme. No, upravo je to bio i izazov. "Nije zahvalno uhvatiti se u koštac s onim što nosi jedinstven i originalan Gibonnijev i Oliverov potpis", otkrio je još Joško te dodao: "No, teško je bilo odoljeti pjesmi koja svojim tekstom i melodijom savršeno oslikava duboko ljudsko iskustvo i emocije u kojima se lako prepoznati."

Probrani vrhunski glazbenici i producenti pridružili su se Ivi i Jošku u radu na ovoj pjesmi. "Zahvalni smo na prilici da surađujemo s najhvaljenijim i najtraženijim glazbenicima u Hrvatskoj, redom su to: basist Mario Rašić, klavijaturist Danko Krznarić i bubnjar Mirsad Dalipi. Ovaj spoj svjetova rezultirao je glazbom koja je drugačija i posebna, iako je riječ o obradi", poručili su. Producentski dvojac koji stoji iza pjesme su Porinom nagrađeni producent Vedran Baotić te frontmen i gitarist Buđenja, Darko Bakić.

Ova verzija donosi topli zvuk Hammondovih orgulja koji se odlično uklopio sa zvukom grčkog buzukija u Joškovoj izvedbi, a sve to na krilima neodoljivog Ivinog glasa. Ovakav zvuk, kao i interpretacija iz druge perspektive bez sumnje će osvojiti mnoge, a sigurno i samog Gibonnija.