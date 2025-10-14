Naši Portali
Nemoj noći brzo proći

Kad se Slavonija i Dalmacija susretnu u pjesmi: Mia Dimšić i Tomislav Bralić oduševili duetom

Mia Dimšić i Tomislav Bralić
VL
Autor
Vecernji.hr
14.10.2025.
u 16:07

To je pjesma koja je dio mog kućanstva od djetinjstva i uz koju sam jako vezana. Slavonsko-dalmatinska kombinacija dogodila se dijelom zahvaljujući 2.programu Hrvatskog radija, gdje smo moj bend i ja tu pjesmu izveli akustično. Tomislav ju je tada čuo, svidjela mu se i kontaktirao me i evo, pjesma se vrlo brzo snimila, rekla je Mia

Nakon nekoliko uspješnih suradnji, Mia Dimšić udružila je snage s Tomislavom Bralićem i klapom Intrade u novoj verziji pjesme Nemoj noći brzo proći, koja spaja slavonski šarm i dalmatinsku melodiju u prepoznatljivo emotivnu glazbenu priču. Pjesma je izvorno izvedena na festivalu Zlatne žice Slavonije, 2000. godine, u Požegi, a djelo je skladatelja Željka Barbe, na stihove Krešimira Stipe Bogutovca.

"Pjesmu Nemoj noći brzo proći izvorno je izveo Željko Barba, koji je i autor glazbe. To je pjesma koja je dio mog kućanstva od djetinjstva i uz koju sam jako vezana. Slavonsko-dalmatinska kombinacija dogodila se dijelom zahvaljujući 2.programu Hrvatskog radija, gdje smo moj bend i ja tu pjesmu izveli akustično. Tomislav ju je tada čuo, svidjela mu se i kontaktirao me i evo, pjesma se vrlo brzo snimila. Kao što Tomislav voli reći, ništa nije slučajno, pa tako ni ova nova verzija pjesme", rekla je Mia Dimšić.

Ova pjesma ujedno je i prvi singl s njezinog novog albuma Negdje u ravnici, na kojem će obraditi neke od svojih najdražih tamburaških i slavonskih pjesama "na svoj način". "Album izlazi uskoro i jedva čekam da ga podijelim s ljudima", dodaje Mia.
"Glazbena suradnja s Mijom dogodila se, kako ja volim reći – slučajno, a opet ništa nije slučajno. Vozio sam se u autu i čuo na radiju kako pjeva poznate pjesme, među kojima i ovu, koju nikad prije nisam čuo. Svidjela mi se na prvu i pomislio sam - baš krasna pisma!", prisjeća se Tomislav Bralić.

FOTO Maju Šuput na konertu u Splitu pratio je Šime i fotografirali su se s gradonačelnikom Splita
Mia Dimšić i Tomislav Bralić
"Čuo sam se s Mijom, spojio nas je zajednički prijatelj, i rekao – ajmo snimiti duet! Pjesmu sam zavolio odmah i vjerujem da će publika pjevati s nama. Posebno se veselim što će Mia biti gošća na našem jubilarnom koncertu u Areni Zagreb, 13. prosinca, gdje ćemo zajedno s desetak tisuća ljudi zapjevati Nemoj noći brzo proći", dodaje Bralić. Spot za pjesmu, koji potpisuju Iva Čaisa, Tin Majnarić i Igor Goić, snimljen je na lokacijama u Osijeku i Zadru, spajajući vizualno dvije regije koje je pjesma povezala i glazbeno.

