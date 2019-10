Jura Stublić & Film - apsolutni rekorder Tvornice!

Apsolutni rekorder po broju nastupa u Šubićevoj, veliki Jura Stublić i njegova grupa Film obilježit će 20 godina Tvornice kulture novim koncertom u subotu 9. studenog.

S više od 30 koncerata koje je pogledalo preko 50.000 posjetitelja Jura Stublić premoćno drži prvo mjesto na top ljestvici Tvornici kulture. Kako sam ističe – „broj publike koju sam skupio tijekom godina napunio bi tri Arene“ – ali njemu i dalje puno više znači svirka u našoj najvećoj koncertnoj dvorani.

U karijeri koja traje duže od 40 godina Jura Stublić svojim je pjesmama i albumima krojio glazbenu povijest ovih krajeva spojivši na rijetko viđen način brojne generacije. Malo je umjetnika koji su nakon fantastično kreativnih 80-tih uspjeli u današnje doba zvučati svježe i uzbudljivo, a Juri i njegovom bendu to itekako polazi za rukom.

Foto: Anto Magzan/PIXSELL

Jedan od najpoznatijih skladatelja i vokala ovih prostora na sceni je prisutan još od sredine 70tih. Već prvi singl grupe Film “Kad si mlad / Zajedno” objavljen 1980. zajedno s klasikom “Neprilagođen” donijeli su im veliku popularnost i utrli put prema debi albumu “Novo! Novo! Novo! Još jučer samo na filmu a sada i u vašoj glavi“. Do sredine 80-tih Film su objavili još tri kultna studijska albuma (“Zona sumraka”, “Signali u noći” i “Sva čuda svijeta”) te 15-minutni live mini LP “Film u Kulušiću – Live” koji se smatra jednim od najboljih koncertnih snimaka u povijesti naše glazbene scene.

Nakon albuma “Signali u noći” u grupi dolazi do brojnih promjena te do kraja tog burnog desetljeća objavljuju još dva iznimna albuma “Sunce sja!” i “Zemlja sreće”, a u sljedećem i velike hitove “E moj druže Beogradski” i “Bili cvitak”. Jura Stublić bez sumnje nosi jednu od najkreativnijih i najuzbudljivijih pjesmarica u povijesti naše rock scene. “Neprilagođen”, “Dijete ulice”, “Moderna djevojka”, “Zajedno”, “Zamisli život u ritmu muzike za ples”, “Kad si mlad”, “Rijeke pravde”, “Boje su u nama”, “Ti zračiš zrake kroz zrak”, “Signali u noći”, “Pjevajmo do zore”, “Sjećam se prvog poljupca” samo su dio impresivnog repertoara ovog karizmatičnog frontmana i autora, jedinstvenog Jure Jupitera.

Glazbeni serijal obilježavanja 20 godina Tvornice kulture krenuo je koncertima Hindi Zahre i Kawasakija, a nastavlja se s grupama Let3, Kojoti, Repetitor, My Baby, Urbaa & 4, U pol’ 9 kod Sabe, Brand New Heavies, Psihomodo Pop, At The Gates, Godspeed You! Black Emperor, Acid Arab, De Staat, 30Zona, Retfatlanta & Numero, kao i solističkim nastupima Marka Lanegana i Olafura Arnaldsa.

Ulaznice u pretprodaji iznose 70 kn, dok će na dan koncerta za ulaz trebati izdvojiti 90 kn.



Službena prodajna mjesta:

Tvornica kulture, Ljudevita Posavskog 1

Aquarius CD shop, Varšavska 13, Zagreb

Croatia Records, Bogovićeva ulica 5, Zagreb

Dirty Old Shop, Tratinska 18, Zagreb

Rockmark, Berislavićeva 13, Zagreb

Entrio prodajna mjesta i www.entrio.hr

Organizator koncerta je Tvornica kulture.