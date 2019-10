Napuštena sela Hvara kao savršena kulisa za baladu o samoći

Iz pera omiljenog riječkog glazbenika Marka Tolje stiže nova emotivna balada "Još jedan dan". Marko se autorski potvrdio na nekoliko svojih hitova, poput "Tišine" i "Sve što nisam ja", a ovog puta donosi jaku interpretaciju turobnog teksta koji progovara o mračnim trenutcima. S obzirom da Marku u privatnom životu doslovce cvjetaju ruže, naime on i supruga Ana uživaju obiteljsku idilu u društvu sedmomjesečnog sina Mara, inspiraciju za tekst o nesretnoj ljubavi očito je pronašao negdje drugdje.

"Na svu sreću moja ljubavna situacija je vrlo stabilna i sretna, ali inspiracije ponekad nađem u ljudima oko sebe. Konkretno ova pjesma se odnosi na meni jako dragu osobu koja je ostavljena od partnera nakon dugo godina." - objasnio je Marko koji se posljednjih godina etablirao kao jako kantautorsko ime. Produkciju i aranžman ove pjesme koja će zasigurno vrlo brzo postati hit je također provjereno ime - Ivan Popeskić.



Foto: Promo

Spot za pjesmu "Još jedan dan" sniman je na otoku Hvaru, u etno eko selima Malo Grablje, Velo Grablje, Rudine i Humac. Program “INNOCULTOUR - Innovation and promotion of Adriatic cultural heritage as a tourism industry driver” je pozvao Marka Tolju na sudjelovanje u projektu i u suradnji s njim nastao je novi video spot koji promovira eko etna sela na tom iznimnom lokalitetu.



"Hvar je jedan od naših ljepših otoka a li do sada sam se uglavnom držao obale. Sva ova sela su u unutražnojsti i njihova živopisnost ostavlja bez daha. Savršeno su se uklopila u temu spota kroz koju smo htjeli dočarati taj neki moment samoće, napuštenosti. Iako nam je to za spot super pasalo nadam se da će se upravo u ta lijepa sela život ponovo vratiti!" - oduševljan je bio Marko nakon posjeta Hvaru.



Foto: Promo

Glavni cilj projekta je doprinijeti ravnomjernijem razvoju turizma kroz oživljavanje, promociju i popularizaciju manje poznatih lokaliteta kulturne baštine. Program je nastao iz prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020. godine, a kako su odabrali baš Marka Tolju ovo bi mogao biti i nastavak promocije i populizacije njegove glazbe i izvan granica Lijepe naše. A uspjeh Marka Tolje na ovim prostorima je neupitan, naime uz brojne nastupe uživo Marko Tolja uživa veliku podršku slušatelja i radijskih urednika, pa njegov duet s Mijom Dimšić "Sva blaga ovog svijeta" ne silazi s vrha top ljestvica.

Još jedan dan

Što trebam dati da utonem u san

I ovu bitku prespavam

Uhvatim zraka prije potopa

Jer ona dobro zna da imam vremena



Još jedan dan da objasnim si kako dalje sam

Sa ovog dna da isplivam

Još jedan vijek da pronađem za ovu tugu lijek

I promijenim sve nabolje

Što mijenjat ne da se



Predugo tražim kraj svojih lutanja

Dok nižem knjige poraza

Broje se samo sa njom svitanja

Jer ona dobro zna da imam vremena



Moja ljubav nema riječi kojim bi te kupila

Dala odgovor na tvoja pitanja

Sve što trebali smo reći prašina je pokrila