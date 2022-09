Josip iz 'Života na vagi' ima 169 kg i bio je teško bolestan: Liječnici su rekli da ću umrijeti za pet dana

U novoj sezoni RTL-ovog showa "Život na vagi" koja je počela sinoć, gledatelji su upoznali nove kandidate koji su se u show prijavili kako bi promijenili životne navike i izgubili višak kilograma. Među njima je i Josip Čapo koji ima 169 kilograma i dolazi iz mjesta Feričanci koji se počeo intenzivno debljati u ranim dvadesetima kada se suočio s teškom dijagnozom i saznao da ima leukemiju.

- Tu tešku bolest prebolio sam na neki svoj način - primio sam jedan ciklus kemoterapije, no nisam želio primiti drugi iako su mi liječnici rekli da ću umrijeti za pet dana ako ne nastavim liječenje. Nisam to poslušao, tražio sam da odem kući iz bolnice u strahu da neću vidjeti kćer ako ponovno primim to sve. Prihvatio sam se neke alternative i onda sam od straha počeo jesti i debljati se - čim bih osjetio neku malaksalost, jeo sam da stvorim neki imunitet. Naravno, išao sam redovito na kontrole u bolnicu, a nakon četiri godine svi su liječnici bili presretni zbog mene! Od toga je prošlo sedam godina i sad se osjećam odlično - ispričao je Josip za RTL.

Jedan od motiva da se prijavi u show mu je bila i njegova obitelj, a najviše njegovo troje djece jer mu je težina dosad bila velika prepreka u tome da uživa u aktivnostima i igranju s djecom. - Najteže mi je bilo kad mi je kći jednom rekla: 'Tata, trebao bi smršavjeti i onda bih i ja bila ponosnija tobom - rekao je Josip.

