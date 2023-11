Još nas samo dva dana dijele do spektakularnog glazbenog show-a 'Simply the best'

KC Dražen Petrović u ponedjeljak 20. studenog u 20 sati će postati hram nezaboravnog glazbenog putovanja za sve generacije. „Simply the best“ je događaj koji na najbolji mogući način, kroz brojne glazbene uspješnice, prezentira bogatu karijeru legendarne rock ikone Tine Turner. Glazbeni show koji prati izniman život Tine Turner, od njenih skromnih početaka do svjetske slave, ispričat će njezinu priču kroz sjajnu kombinaciju plesa, pjesme i scenografije. U izvedbi ovog spektakla, glavnu ulogu Tine Turner tumači talentirana Coco Fletcher, koja svojim specifičnim, moćnim glasom, glamuroznim izgledom i iznimnom interpretacijom prenosi Tininu energiju i strast na scenu.

Coco Fletcher u svojoj izvedbi imat će pet promjena perika i sedam promjena kostima, a osvrnula se na gostovanje u Hrvatskoj te ovim povodom izjavila:

„Tina Turner je dio mene, moj uzor od malih nogu, oduvijek sam pratila njezinu glazbu i karijeru. Nisam ni sanjala da će ona utjecati na moj život tako intenzivno i da ću jednog dana ljudima prezentirati njezin lik i djelo. Možete očekivati da ćete doživjeti energiju po kojoj je „Simply the best“ poznat, čut ćete sve hitove i omiljene pjesme Tine Turner. Fokus izvedbe je definitivno glazba, a nakon što su pjesme odabrane, veliku pozornost posvećujem i onome što ima veze s produkcijskom stranom. Želim da publika na predstavi doživi nezaboravno iskustvo, stoga – pripremi se Hrvatska!“

Publika će biti vođena kroz uspon Tine Turner do glazbene slave, uz hitove kao što su „Proud Mary“, „Nutbush City Limits“, „Private Dancer“ i „We Don't Need Another Hero“. Show u trajanju od 150 minuta donosi vrhunce karijere nezaboravne Tine Turner te odaje počast njenim rasprodanim koncertima, uključujući i antologijski nastup 1988. u Rio de Janeiru na stadionu Maracanã pred 180.000 ljudi, što joj je tada osiguralo mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda. Ulaznica je ostalo još malo i dostupne su u prodaji, mogu se kupiti na entrio.hr, a ulaz u dvoranu se otvara u 19 sati.

Očekujte vrhunsku produkciju, uključujući impresivne koreografije i autentične kostime. „Simply the best“ tribute to Tina Turner nije samo glazbeni show, već prava posveta životu i glazbenom naslijeđu ove nevjerojatne umjetnice. Publika će u show-u moći uživati uz senzacionalni premium dry gin The Artisan.

