Još malo vremena za prijave, a mi vam otkrivamo velike novosti u The Voiceu

Volim život prije i poslije “The Voicea”. Ljudi koje sam upoznala u showu pomogli su mi i nadahnuli me da krenem sama stvarati – govori Antonela Đinđić, bivša sudionica HRT-ova showa “The Voice – najljepši glas Hrvatske”.

Ovaj glazbeni show bio je odskočna daska brojnim mladim glazbenicima koji ne skrivaju koliko im je “The Voice” promijenio život.

– Naučio sam se kroz to iskustvo “The Voicea” da se treba boriti za ono što želiš u životu i da uspjeh nikada ne dolazi preko noći, nego preko dvadeset godina noći – govori Vedran Ljubenko, a Jure Brkljača priznaje kako je ovo glazbeno natjecanje zaslužno što se oslobodio na pozornici.

– “The Voice” je probio neke moje barijere i tu introvertiranost u meni odmotavao je polako i to se ne može ničim zamijeniti – govori u Jure u videu u kojem zajedno s ostalim bivšim sudionicima showa poziva talentirane glazbenike da okušaju svoju sreću u showu. Svi zainteresirani prijaviti se mogu do 23. lipnja., a 12 emisija nove treće sezone počinje se prikazivati 7. prosinca 2019. godine i traje do 22. veljače 2020. godine. Kandidate koji se prijave za novu sezonu očekuju brojne novosti u odnosu na prethodne sezone, a mi vam otkrivamo i koji su to noviteti.

Treća sezona donosi novine koje će donijeti još više uzbudljivosti za natjecatelje, mentore i gledatelje. Naime, novost je što će na audicijama u samom studiju biti i članovi obitelji prijavljenih kandidata.

U prvoj i drugoj sezoni, podsjetimo, obitelj i prijatelji kandidata njegov audicijski nastup pratili su u posebnoj prostoriji, iza pozornice, a sada će biti u studiju. To znači da će natjecatelji vidjeti reakcije svoje obitelji tijekom nastupa i zajedno će proživljavati te najnapetije trenutke i iščekivanje hoće li se mentori okrenuti na svojim stolicama i tako im pružiti šansu za prolaz dalje.

Velika novost je i to da mentori u ovoj sezoni neće upoznati kandidata koji ih svojim glasom nije ponukao na okret mentorske stolice. Kandidat će samo napustiti pozornicu, što bi isto moglo biti jako emotivno za pojedine natjecatelje.

Promjena će biti i nakon samih audicija i sada će umjesto dvoboja biti tri emisije nokaut-faze. U toj fazi natjecanja mentori će pripremati svoje kandidate, a svaki natjecatelj dobiva priliku izvedbom pjesme zadiviti mentora. Nokaut-faza je stresniji dio natjecanja jer netko napušta show, dok drugi nastavljaju s natjecanjem. No postoji i druga šansa jer, ako mentor nije siguran u svoju odluku, određenom broju natjecatelja može pružiti još jednu priliku u finalnom dijelu trećeg nokauta.

Mentori za završni dio natjecanja odabiru šest kandidata u svoj tim i potom slijede dvoboji. Iz svakog pjevačkog para mentor mora izabrati samo jednog natjecatelja kojeg vodi u emisije uživo, a još jednog može preuzeti iz timova svojih kolega. U polufinalu i finalu o sudbini pobjednika i gubitnika odlučuju isključivo gledatelji svojim glasovima.

Imena mentora još nisu poznata, ali poznato je da će voditelji opet biti Iva Šulentić i Ivan Vukušić. Podsjetimo, pobjednice prve dvije sezone showa bile su Nina Kraljić i Ruža Janjiš.