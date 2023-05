Još 14 zvjezdanih imena na popisu izvođača devetog izdanja festivala Ultra Europe 2023

Krenulo je završno odbrojavanje do najveće party groznice u Hrvatskoj! Festival ULTRA Europe po deveti se put vraća u samo srce Dalmacije, od 7. do 9. srpnja 2023. godine, a zvjezdani status ove svjetske festivalske meke dodatno će potvrditi 14 novih objavljenih imena izvođača koji stižu u Split. Ultranaute ponovno očekuje ljeto iz snova, a njih više od 150.000 plesat se uz ritmove velikana elektroničke scene – na glavnu splitsku te RESISTANCE pozornicu stižu Alesso, Axwell, DJ Snake, Gryffin, Oliver Heldens, Steve Aoki, Tchami i Zedd, a pridružuju im se i Enrico Sangiuliano, Fedde Legrand, HI-LO, Mathame, Morten i Nora En Pure.

Glavna splitska pozornica ugostit će dva švedska velikana. Alesso je prava globalna superzvijezda, a poznat je po svojim progresivnim glazbenim hitovima te suradnji s pop zvijezdama kao što su Katy Perry, One Republic i Calvin Harris. Stekao je milijune sljedbenika zahvaljujući svojim sveprisutnim hitovima kao što su If I Lose Myself, Falling, I Wanna Know i Sweet Escape, uz koje će se plesati dugo u noć u splitskom Parku Mladeži. Drugi velikan je Axwell, najprepoznatljiviji kao jedan od članova elektroničke svjetske senzacije Swedish House Mafia. Axwell je dobro poznat domaćoj publici, a za Split najavljuje zarazni splet dobro poznatih hitova te nove glazbe, koja će zasigurno pronaći mjesto na play listama svih važnijih ljetnih klubova.

DJ Snake je jedan od najslušanijih Francuza na svijetu i DJ s čak 3 pjesme u Billion Stream Spotify Clubu. Surađivao je s Dillonom Francisom na singlu Get Low, pridružio se Major Lazeru na svjetskom hitu Lean On dok je s Justinom Bieberom pokorio ljestvice hitom Let Me Love You. Svijet je okrenuo naglavačke sa singlovima Taki Taki nastalom u suradnji sa Selenom Gomez, Cardi B i Ozunom te singlom Loco Contigo s J Balvinom i Tygom. Njegov se nastup posebno željno očekuje, a među omiljenim izvođačima svakako je i Steve Aoki, umjetnik, DJ i producent s dvije GRAMMY nominacije. Odavno slovi za najvećeg vizionara umjetničke scene, a okušao se i kao modni dizajner, autor i poduzetnik. 2012. godine osnovao je THE AOKI FOUNDATION, koja prvenstveno podržava organizacije u području istraživanja mozga.

Nizozemski pionir house glazbe Oliver Heldens, Pete Tong je proglasio jednim od 'najinovativnijih producenata'. Njegov će energični set na glavnoj pozornici uključivati i dobro poznate pjesme te remikseve poput Turn Me On, Gecko i I'm Good. Oliver će nastupiti na pozornici RESISTANCE pod svojim prepoznatljivim mračnim techno aliasom HI-LO. Na RESISTANCE pozornicu stižu još neka nova imena. Enrico Sangiuliano stiže iz Italije i bit će ovo njegov prvi nastup na Ultri, a pridružit će mu se i sunarodnjaci, Mathame, ime iza kojeg stoje braća Amedeo i Matteo Giovanelli.

Podsjećamo, dolazak na deveto izdanje festivala već su potvrdili Adam Beyer, Afrojack, Boris Brejcha, Carl Cox, Charlotte de Witte, Hardwell, Martin Garrix i Timmy Trumpet, a već idućeg tjedna doznat će se izvođači Destination ULTRA programa koji obožavatelje vodi na tri hrvatska otoka, Brač, Hvar i Vis.

Zabilježena je rekordna prodaja regionalnih ulaznica, u odnosu na proteklih osam izdanja, a te će se ulaznice, po cijeni od 99 €, moći osigurati još samo nekoliko dana, putem sustava Entrio i na prodajnima mjestima Tisak Media. Moguće je kupiti i sedmodnevnu ulaznicu po cijeni 349€, a ostalo je svega još nekoliko mjesta na ULTRA Europe family jahtama. Destination Yacht Package svakako je najposebniji način za doživjeti deveto izdanje festivala, a uključuje sedmodnevno krstarenje najljepšim otocima hrvatske te VIP ulaznice na sve party lokacije.

Sve informacije o festivalu, osim na službenoj stranici www.ultraeurope.com, mogu se pronaći i na Facebook stranici festivala, Twitter profilu, Instagram profilu, gdje će u narednim danima biti predstavljena brojna ovogodišnja iznenađenja te noviteti.

