Jeo samo salatu i dobio pola kilograma: 'Nije realno da se ovo dogodi'

U večerašnjoj epizodi 'Života na vagi' treneri su svoje kandidate odveli na livadu. I dok su mislili da će uživati u pikniku, na livadi su ih dočekale strunjače za posljednji trening prije vaganja.

''Želimo vidjeti kako ste naučili izvoditi određene vježbe'', rekli su im treneri, a Maca se pred Majom pokazala kao najbolja. Također, Edo je upitao Danijelu zašto je u životu bila toliko popustiljiva. ''Ma, mama se trudila zdravo kuhati, ali ja bih pobjegla od toga i otišla u restoran brze hrane. Dugujem svojoj majci ispriku što se toliko trudila'', rekla je Danijela, a Edo je bio ponosan na njezino razmišljanje. ''Došlo mi je u glavu da ne želim uništiti svoj život s 20 godina. Sad mi je zdravlje još dobro, ali ako ovako nastavim, više neće biti i jednostavno se ne želim gledati u ogledalu ovakva debela'', priznala je Danijela, a Edo je komentirao da je nevjerojatna jer je očvrsnula, iako nije izgubila skoro ništa na vagi te da se divi njezinoj želji i volji. I za Anu je imao riječi hvale jer je napokon pokazala emocije za vrijeme treninga i kroz vikanje iz sebe izbacila svu negativu. ''Ajme, pa to nisam ja! Toliko vikati i psovati!'', u šoku je bila Ana, dodajući da je kroz život naučila biti tiha i povučena pa ju je strah istupiti, nadglasati nekoga i reći što misli. ''Pa to je ljutnja i imaš je pravo pokazati. Tko ti kaže da nemaš pravo biti ljutit, taj griješi!'', objasnio je Edo.

Nakon treninga, a prije vaganja, Maca i Gurka imali su ludi plan kako da vaga pokaže manje kilograma pa je Maca osmislila čitav tretman uljepšavanja kojim bi ostvarila barem nekoliko dekagrama manje na vaganju. I Gurku je uključila u svoj ''projekt'' pa mu je odlučila počupati obrve i skratiti nokte, jer – svaki je dekagram bitan!

Prije početka vaganja Marijana je kandidatima otkrila da se igra zaoštrava, a o sudbini tima odlučuje crvena linija, što je najviše zabrinulo Danijelu jer ju je strah da ona ne ispadne. Budući da je Edo imao imunitet koji je mogao pokloniti nekom članu svog tima, na kraju je odlučio pokloniti ga Danijeli jer je u posljednja dva ciklusa bila najlošija na vaganju. ''Ja sam toliko siguran u svoje dečke da će biti iza crvene linije, tako da želim da je Danijela potpuno neopterećena na ovoj vagi'', objasnio je Edo.

Julija je prva stala na vagu, komentirajući da joj intuicija ne sugerira da će otići kući, a Edo je komentirao da nikad u životu nije bio u takvom ''ljubavnom'' odnosu s jednom kandidatkinjom ili jednim članom svoga tima. ''Svatko se od njih preda mnom slomi jer ja ne stajem, ali ta žena ima toliko jak karakter da ona mene šeta kao malo dijete. Razvaljuje me! Sve ću vas pamtiti do kraja, ali tebe, Julija, nikad zaboraviti neću!'' nasmijao je Edo i Juliju i sve kandidate. Juliji je vaga pokazala da ima manje -1,2 kilograma, odnosno sada ima 119,3 kilograma.

Nei je vaga pokazala 1,8 kilograma manje, pa sada ima 125,5 kilograma, dok je Mirni vaga pokazala 1,3 kilograma manje, odnosno sad ima 116,7. ''Ne znam kako bih opisala osjećaj zbog činjenice što se nalazim skoro na samom dnu ljestvice'', komentirala je Mirna svoj rezultat.

Lidija je bila sljedeća na vagi, a prije nego što je na nju stala, ispričala je Marijani svoje odrastanje. ''Tata je bio alkoholičar i tukao me, a bilo je i tjeranja od kuće'', rekla je Lidija, a Marijana joj je rekla da može biti samo ponosna na sebe. ''Ti si uzor ljudima i možeš biti toliko ponosna na sebe jer toliko pozitivne energije unosiš i što nama sve pružaš, moj naklon do poda!'' zasuzila je i Marijana. Lidiji je vaga pokazala dva kilograma manje pa sada ima 101,1 kilogram.

Ana je dobila pohvale od svog trenera prije nego što je stala na vagu, koja joj je pokazala 123,4 kilograma. Izgubila je 2,6 kilograma što ju je oduševilo.

Sljedeća je na vagu stala Sara, a izgubila je čak tri kilograma pa sada ima 118,2.

Roko je komentirao da se nada kako je izgubio bar pet kilograma, a vaga je pokazala da sada ima 137,1 kilogram, što znači da je izgubio 2,9 kilograma. Iako on nije bio zadovoljan rezultatom, njegov trener jest.

Maca je bila sljedeća na vagi, a skoro je pala u nesvijest kad je vidjela da je izgubila čak 3,2 kilograma pa je u svom stilu zaplesala te na kraju kleknula i poljubila vagu, što je sve nasmijalo. ''Ja sam bez riječi, toliko da bi ovu vagu ponijela doma!'' rekla je presretna Maca.

Danijela je sa 101,9 kilograma pala ispod sto i sada ima 98,8 kilograma. Time je postala prva osoba koja je ove sezone pala ispod sto kilograma!

Gurki je vaga pokazala četiri kilograma manje, a sada ima 156 kg.

Ivan je bio posljednji kandidat koji je stao na vagu, a bio je uvjeren da neće biti ispod crvene linije, no vaga je pokazala da je Ivan otišao u plus pola kilograma! Edo je ostao u šoku. ''Ovo je najbolji ciklus za Ivana dosad i mislim da je stvarno procvao. Meni je ovo jako čudno. Nije realno da se ovo dogodi osobi koja ima toliko kilograma'', rekao je Edo u potpunom šoku. Danijela je rekla da Ivan nije jeo po propisima, a on tvrdi da je tri dana jeo salatu i ne vjeruje da je mogao dobiti pola kilograma.

Na kraju je pobijedio plavi tim, a Ivan je bio najlošiji. U show je došao sa 241,9 kilograma, a iz showa je otišao sa 30,8 kilograma manje, odnosno s 211,1. Svi su komentirali da će im jako nedostajati.