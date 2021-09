Jennifer Lopez i Ben Affleck uhvaćeni u trenucima nježnosti na brodu u Veneciji

Glumačka elita proteklih je dana okupirala Veneciju gdje je u tijeku 78. Venecijanski filmski festival. Danas će na festivalu biti prikazan film 'The Last Duel', a tim povodom jučer je u Veneciju stigao i Ben Affleck koji igra jednu od važnijih uloga u spomenutom filmu. Društvo mu je pravila bivša, ali i sadašnja partnerica Jennifer Lopez.

Odmah po dolasku u Veneciju uputili su se u razgledavanje grada.Par je privukao poglede znatiželjnika, ali i fotoreportera koji su ih snimili prilikom ukrcavanja na turističku brodicu u kojoj su počeli izmjenjivati nježnosti. Ben je na sebi imao tamne traperice i crnu majicu dok je Jennifer zablistala u bijeloj čipkastoj haljini i cipelama na visoku potpeticu.

Foto: Francesca Vieceli/KIKA/PIXSELL/KIKA/PIXSELL Jennifer Lopez and Ben Affleck arrive at Lido and reach Cipriani (KIKA) - VENICE -Â Jennifer Lopez and Ben Affleck arrive at Lido for Venice Film Festival to walk The Last Duel red carpet. Hand in hand they took a boat and reached Cipriani Hotel, never leaving the other's hand. In photo: Jennifer Lopez, Ben Affleck Francesca Vieceli Photo: KIKA/PIXSELL/Photo: KIKA/PIXSELLPhoto: KIKA/PIXSELL Inače, glumac i pjevačica upoznali su se još 2002. godine na snimanju filma 'Gigli' kada je pjevačica bila u svojem drugom braku s Cris Juddom (51). U studenog iste godine Affleck je zaprosio Lopez s 6.1 karatnim rozim dijamantnim prstenom kojim je ona bila oduševljena.

Foto: YARA NARDI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL 78th Venice Film Festival Jennifer Lopez and Ben Affleck arrive in Venice the day before the screening of "The Last Duel", in Venice, Italy, September 9, 2021. REUTERS/Yara Nardi TPX IMAGES OF THE DAY YARA NARDI U srpnju 2003. godine tri sata prije vjenčanja Affleck je ostavio ucviljenu Jen i otkazao cijelu svadbenu ceremoniju. 'Nitko mi dotad nije slomio srce kao što je to učinio Ben. Srušio je sve moje nade i snove. Nakon toga sam postala sasvim druga osoba. Užasan je osjećaj kad te zaručnik ostavi pred cijelom obitelji', rekla je tada Jennifer, priznavši da nikada nije bila više ponižena.

Foto: Francesca Vieceli/KIKA/PIXSELL/KIKA/PIXSELL Jennifer Lopez and Ben Affleck arrive at Lido and reach Cipriani (KIKA) - VENICE -Â Jennifer Lopez and Ben Affleck arrive at Lido for Venice Film Festival to walk The Last Duel red carpet. Hand in hand they took a boat and reached Cipriani Hotel, never leaving the other's hand. In photo: Jennifer Lopez, Ben Affleck Francesca Vieceli Photo: KIKA/PIXSELL/Photo: KIKA/PIXSELLPhoto: KIKA/PIXSELL U isto vrijeme sljedeće godine Jennifer je ušla u brak s Marcom Anthonyjem (52), dok je u studenom 2004. godine Affleck viđen s Jennifer Garner (49). Ben Affleck istaknuo je da često žali zbog svoje veze s Jennifer, rekao je da mu je 2003. godina bila loša zbog nje. 'Bio sam obilježen kao 'onaj koji je bio s Jennifer Lopez'. Nitko nije volio moje filmove, smatrali su me bezosjećajnim diletantom i egoistom. Teško je kada čujete takve priče. Svi su znali samo za 2003. godinu koja je za mene definitivno najgora godina u životu', zaključio je tada glumac koji je nakon 17 godina ipak obnovio ljubav s Jennifer Lopez.

VIDEO Severina postala TV voditeljica, na istoj televiziji radit će i Ivana Paradžiković