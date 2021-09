Slavna holivudska glumica čeka prvo dijete, glasnogovornica potvrdila sretnu vijest!

Glumica Jennifer Lawrence (31) i njezin suprug Cooke Maroney (37) uskoro će po prvi puta postati roditelji. Zvijezda filma 'Igre gladi' trenutno je u drugom stanju, a sretnu vijest medijima je potvrdila njezina glasnogovornica. Trenutno nisu poznati nikakvi detalji o trudnoći kao ni spol djeteta koje Jennifer nosi.

Inače, glumica i direktor umjetničke galerije sudbonosno 'da' izrekli su prije dvije godine na Rhode Islandu nakon tri godine veze. S uzvanicima su slavili u luksuznoj vili, a sve do samog dana vjenčanja sve se držalo u strogoj tajnosti. Među 150 uzvanika bila su i neka poznata lica među kojima su pjevačica Adele, komičarka Amy Schumer, reality zvijezda Kris Jenner i glumica Emma Stone, piše People koji je i donio informaciju o glumičinoj trudnoći.

Podsjetimo, Lawrence je sve do nedavno snimala novi film za Netflix "Don't look up". Iako je snimanje prolazilo odlično, posljednja nezgoda zabrinula je sve, a pogotovo glavnu glumicu. Naime, Lawrence je u veljači na snimanju ozlijedila glavu. Do ozljede je došlo u Massachusettsu i to zbog eksplozije stakla koja je izazvana za potrebe snimanja. Iako je eksplozija u zgradi bila planirana i kontrolirana, jedan je komadić stakla navodno pogodio Lawrence pokraj oka. Glumici su u pomoć odmah pristigli prolaznici i snimateljska ekipa te je snimanje odmah prekinuto. Na fotografijama do kojih su došli britanski mediji vidi se ozlijeđena glumica kako leži na zemlji držeći se za lice.

Foto: IPA/DPA/PIXSELL

"Staklo se i trebalo rasuti u toj sceni, ali ne ovoliko nekontrolirano da ozlijedi glumicu", rekao je izvor sa seta. Oskarovka u novoj Netflixovoj komediji glumi uz Leonarda DiCaprija, Arianu Grande, Meryl Streep, Chrisa Evansa, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Tylera Perryja i Matthewa Perryja. Ovo nije prva glumičina ozljeda na snimanju. Prije četiri godine na snimanju trilera "Majka" ozlijedila je dijafragmu od hiperventiliranja, a tijekom snimanja hit filma "Igre gladi: Plamen" 2013. godine, Lawrence je privremeno izgubila sluh ozljedom bubnjića.

