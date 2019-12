Jelena Veljača: 'Ostala sam neopisivo lako trudna'

vratila sam se u kazalište, snimila sam divne serije, zaljubila sam se, ostala sam neopisivo lako trudna, imala sam fantastičnu trudnoću, rodila sam čudesno dijete, majčinstvo je sve čemu sam se nadala i mnogo više od toga, promijenila sam dvije televizije, dvije zemlje, naišla na fantastične ljude a prvenstveno snažne žene, i zapalila sam onu iskru o kojoj svi maštamo- da možemo promijeniti komadić svijeta koji ostavljamo djeci. desetljeće je bilo fantastično. 2020. samo da bude ovakvih trenutaka kao sa slike, to je dovoljno! hvala vam svima što ste dio moje priče💞✌🏻💜❤️👩‍👧

