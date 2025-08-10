Sad je stvarno kraj: Sarah Jessica Parker oprostila se od lika koji joj je obilježio karijeru i donio svjetsku slavu

Zavjesa je i službeno spuštena na jednu od najprepoznatljivijih televizijskih priča našeg doba. Glumica i producentica Sarah Jessica Parker potvrdila je da serija "I tek tako...", nastavak kultnog Seksa i grada, neće dobiti četvrtu sezonu, čime se završava poglavlje koje je započelo još 1998. godine. Odluku, donesenu u dogovoru s kreatorom serije Michaelom Patrickom Kingom, podijelila je s milijunima obožavatelja putem objave na društvenim mrežama, svojevrsnog emotivnog oproštajnog pisma liku koji je obilježio njezinu karijeru. - Carrie Bradshaw je dominirala mojim profesionalnim životom 27 godina. Mislim da sam je voljela više od svih. Znam da su je i drugi voljeli. Bili frustrirani njome, navijali za nju. Simfonija svih tih emocija je bila najveći soundtrack i najznačajniji suputnik. Stoga, najsentimentalnija i najdublja zahvalnost i cjeloživotni dug. Svima vama - opisala je Parker odnos koji su gledatelji diljem svijeta imali s njezinim likom.

Glumica je svom liku posvetila pjesmu o životnom putu njujorške kolumnistice. - Prelazila je ulice, avenije, točke bez povratka, tako se činilo. Slomila je srca, štikle, navike. Voljela je, izgubila, pobijedila, spotaknula se, skakala, padala, ostarjela, postala mudrija. Donijela je najteže, najgore i najbolje odluke - stoji u dirljivom zapisu kroz koji Bradshaw ponovno oživljava kao žena koja je putovala blizu i daleko, mijenjala domove, vremenske zone, frizure i cipele, ali nikada svoju bezuvjetnu ljubav i odanost New Yorku. Njezina priča bila je priča o spojevima, pićima, velikim ljubavima i romansama, o zaustavljanju taksija i trčanju u štiklama, o iskrenosti i lažima, ali prije svega o neprestanom preispitivanju i pisanju.

Parker je iskoristila trenutak da spomene i temelje Carriena svijeta - njezine prijateljice. To se odnosi na originalnu postavu serije, Cynthiju Nixon koja je utjelovila borbenu odvjetnicu Mirandu, Kim Cattrall u ulozi ovisnice o seksu Samanthe te Kristin Davis kao zaljubljenica u umjetnost Charlotte. Nije zaboravila ni nove članice glumačke postave koje su obogatile Carrien svijet u seriji 'I tek tako...', Saritu Choudhury, čiji lik brokerice Seeme pomaže Bradshaw prodati stan, i Nicole Ari Parker koja igra Lisu, majku troje djece. U nastavku svoje posvete Samantha se dotakla nezaobilaznog modnog segmenta serije - Predala se šeširima, knjigama, cipelama, prijateljima i obećanju novog dana u svom omiljenom gradu. Nosila je sram, ponos, čast, optimizam i doslovno nebrojeno haljina, suknji i tutua - prisjetila se Sarah.

Lik Carrie Bradshaw odavno je prerastao okvire televizijskog ekrana i postao istinski kulturni fenomen. Od prve epizode serije 'Seks i grad', gledatelji su pratili njezine ljubavne dogodovštine, ali i divili se njezinoj impresivnoj kolekciji odjeće i modnih dodataka, čime je postala modna ikona. U njezinoj odanosti gradu koji nikad ne spava i prijateljicama koje su joj bile obitelj prepoznale su se generacije žena, a njezina sposobnost da se suoči s problemima i uvijek ostane vjerna sebi postala je inspiracija. Kraj serije "I tek tako..." stoga ne označava samo kraj jedne televizijske priče, već i simboličan završetak ere.

Iako je vijest rastužila mnoge, valja istaknuti da je nastavak 'I tek tako...' od samog početka izazivao u najmanju ruku podijeljene reakcije publike i kritike, što je naposljetku i rezultiralo odlukom HBO-a da otkaže seriju. Dok su neki gledatelji hvalili osvježen pristup, uvođenje novih likova i pokušaj bavljenja aktualnim društvenim temama, drugi su kritizirali usiljene dijaloge, narativnu neujednačenost i podilaženje takozvanoj woke kulturi. Jedna od glavnih kritika bio je izostanak Kim Cattrall i njezinog lika Samanthe Jones, čija se energija smatrala nezamjenjivom. Njezino kratko pojavljivanje u finalu druge sezone izazvalo je lavinu komentara, no očito nije bilo dovoljno da osigura nastavak franšize.

Na emotivnu objavu Sarah Jessice Parker reagirali su i njezini kolege. Kristin Davis također se oprostila od serije, izjavivši kako je duboko tužna i da zauvijek voli sve vjerne obožavatelje. Sama Parker je zaključila svoj oproštaj zahvalom cijeloj ekipi, opisujući projekt kao radost, avanturu i najbolju vrstu napornog rada te pohvalivši više od 380 glumaca i članova produkcije. - Bolja sam za svaki dan koji sam provela s vama. Proći će vječnost prije nego što zaboravim. Cijelu stvar. Hvala vam svima - poručila je, izražavajući nadu da će publika uživati u posljednje dvije epizode koje zaokružuju priču. Time je, nakon 27 godina, Carrie Bradshaw konačno spustila laptop i ostavila svoje posljednje pitanje da odzvanja u tišini – bez odgovora i bez nastavka.