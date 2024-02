Jelena Perčin iskreno o majčinstvu: Bilo bi mi puno lakše da sam rodila prije tridesete sve troje djece

U novoj epizodi podcasta „Mame kod Lane“ voditeljica Lana Gojak Bajt ugostila je poznatu hrvatsku televizijsku i kazališnu glumicu te majku troje djece, Jelenu Perčin. U ovoj epizodi saznajte što je Jelena, majka četrnaestogodišnje Lote, petogodišnje Maše i trogodišnjeg Jakše poručila svim ostalim majkama i koje su njene tajne majčinstva.

Ugodan razgovor Lana i Jelena započele su uspomenama na djetinjstvo. „Imala sam zaista idilično djetinjstvo. Odrastala sam na Lopudu u kombinaciji s Konavlima i pamtim ga po velikoj slobodni. Mogli smo se puno družiti i dane provoditi na ulici u igri. Živjeli smo u skladu s prirodom i njenim ritmom. S nama se roditelji nisu igrali, sami smo osmišljavali sadržaj za igru za razliku od danas gdje je roditelj sve više uključen i mora djetetu osmisliti zanimaciju.“ – odmah na početku pojasnila je Jelena.

VEZANI ČLANCI

U razgovoru, Jelena je priznala i da može, kako bi svo troje djece rodila do tridesete godine. „Sada kada gledam, čisto radi vlastite energije, bilo bi mi puno lakše da sam rodila prije tridesete svo troje djece. Nikada nisam razmišljala želim li biti mama, to će se dogoditi ili se neće dogoditi, nisam nešto pretjerano razmišljala o majčinstvu. Kada sam ostala trudna, bila sam jako sretna i vrlo rano sam se povezala sa bebom.“ Ono što je Jelenu najviše zabrinjavalo tokom svih trudnoća su strahovi hoće li sa bebom biti sve ok, hoće li sve dobro proći, a zanimljivost je da je sva tri poroda odradila bez epiduralne.

„U glavi sam dosta sabrana i nisam paničar. Postavim si da je to zadatak koji moram obaviti. Volim se informirati i proučiti unaprijed stvari, te kada sam došla roditi prvo dijete već sam dosta znala o procesu poroda. Moje jedino pitanje je bio otvaram li se dinamikom kojom bi trebala i kada sam dobila potvrdan odgovor, nije bilo potrebe za epiduralnom jer bi usporila proces. Čisto je logično ako ide sve kako treba ići, stisneš zube i odradiš to u što kraćem roku. Druga priča je kada se ne otvaraš i trebaš štediti snagu, u tom slučaju epiduralna može. Ali da bi rodio, ti moraš osjećati.“

Jelena je otkrila i kako je tekao oporavak od sva tri poroda te su se dotakli i teme samostalnosti kod djece. Zašto je dobro dijete pusti da samo na svojim pogreškama uvidi grešku i nauči lekciju, kako zajedno kroz razgovor djeci pojasniti proces rastave, kako ih učiti odgovornosti i samostalnosti te kako ih učiti da se nose sa frustracijama poslušajte u novoj epizodi podcasta „Mame kod Lane“ s Jelenom Perčin koja je dostupna već danas na na YouTubeu, te na audio podcast platformama poput Spotifya, Applea i Googlea.

VIDEO Supruga Davora Gopca je balerina, skinula se u haltere za njegov spot: Zajedno su više od 30 godina