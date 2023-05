Jelena Pajić Ćulibrk o povratku na HRT te o tome što polako uči od supruga

Nakon pet godina na RTL-u Jelena Pajić Ćulibrk vratila se na Hrvatsku radioteleviziju, i to kao voditeljsko pojačanje u eteru Drugog programa HR-a. Na radiju je i počela njezina karijera u medijima, a kakav je osjećaj vratiti se tamo gdje je sve počelo, u kojim emisijama je možemo slušati i ima li želju vratiti se pred kamere, Jelena nam je ispričala u razgovoru.

Kakav je osjećaj vratiti se na radio, na mjesto gdje je i počela vaša karijera u medijima?

Osjećaj je odličan. Radio je super medij – zanimljiv, opušteniji od nekih drugih, prostor u kojem možeš biti kreativan na različite načine i još pored svega ispunjen glazbom. A to je već samo po sebi jackpot!

Dio ste redakcije Drugog programa Hrvatskog radija, u kojim emisijama će slušatelji čuti vaš glas i kakav to projekt pripremate za ovu jesen, u kojem će smjeru ići ta emisija?

Za sada sam uskočila u "Bombonijeru" – jednu zgodnu šarenu emisiju srijedom od 10 do 14 sati; mozaičnu emisiju u kojoj najavljujemo koncerte, pratimo umjetnost, glazbu, razne manifestacije i akcije. Rado bih u njoj ugostila i inspirativne ljude – one koji su po nečemu posebni i imaju što kazati. Osim toga, budim ljude petkom ujutro od 6 do 10. Planova za jesen imamo, ali kako je cijeli koncept još u nastanku, najavila bih to za koji mjesec.

Kako su vas dočekali kolege na HRT-u, na kojem ste proveli puno godina, i je li se bilo teško oprostiti od televizije?

Kolege s HRT-a su me stvarno dočekali s puno veselja, kao i ja njih. Sretna sam što se ponovno vidimo i što ćemo imati prilike raditi neke nove šihte i projekte. Nije mi se bilo teško oprostiti od televizije, teže je znati da neke jako drage kolege više neću vidjeti svakodnevno na hodniku.

Sjećate li se svojih početaka na radiju, koje su vam uspomene iz tog perioda posebno drage?

Moj početak na radiju dogodio se negdje na drugoj godini faksa. Radila sam uz redoviti studij tako da sam najčešće prijepodne bila na faksu, popodne na radiju. Ili obrnuto. Raspored mi je bio prilično gust. Unatoč svemu, pamtim to kao divno vrijeme kad smo se puno družili i kad je svako toliko pao tulum s kolegama. Što se samog posla na radiju tiče, to mi je tad sve bilo novo – zanimljivo i uzbudljivo.

Glazba vam je jako važna, je li tako bilo oduvijek ili vam je suprug glazbenik prenio tu ljubav prema glazbi. Dijelite li isti glazbeni ukus?

Glazba mi je oduvijek važna, odmalena sam je voljela slušati. Sjećam se djetinjstva kad sam u niskom startu pored radija čekala određene pjesme da ih mogu snimiti na kasetu. U to doba bilo bi mi katastrofa kad bi usred pjesme na radiju pustiti jingle (kao oznaku programa ili postaje koji slušate). Kad sam došla na radio, naučila sam zašto to rade. Suprug me upoznaje s nekim novim glazbenim smjerovima. Polako učim neke sitnice o jazzu s obzirom na to da je on u jazzu doma, a ja njega gnjavim salsa mjuzom. No dio glazbenog ukusa nam se svakako preklapa, oboje smo veliki fanovi Disneyeve glazbe.

Ako se na HRT-u pruži prilika da se vratite i pred kamere, biste li prihvatili to i vidite li se u informativnom programu ili više u mozaičnom?

Ovisi što bi mi bilo predloženo. O svakoj poslovnoj ponudi uvijek pažljivo razmislim; gledam mogu li se vidjeti u tom nekom određenom projektu. No ne bih išla prema informativi, radije bih nastavila u nekom mozaičnom programu.

Kakve priče i teme biste voljeli pokrenuti u eteru Drugog, koje vas teme posebno zanimaju i mislite da ih možda nedostaje u našem eteru?

Zeleno, zeleno, pa onda još malo zelenog. Zanimaju me ekologija, održivost, ekološka i zelena rješenja i inovacije, sadnja vrta, urbano vrtlarstvo, ekološke akcije, čišćenje okoliša i podmorja… Tema je cijela hrpa i nadam se da ću imati prilike uvrstiti ih u program. S jedne strane kao edukativni moment, s druge čak i više kao poticaj slušateljima – da vide da ekologija nije tabu i da ne moramo promijeniti svakodnevicu za 180 stupnjeva da bismo napravili pozitivan pomak.

Što vi najviše volite slušati na radiju i čiji su vam radijski glasovi posebno ugodni/dragi?

Prije svega volim glazbu. I domaću i stranu, samo da je kvalitetna. Mogu to biti i klasici, evergreeni, može to biti i trenutačna glazbena ponuda. Odličnih izvođača je hrpa. Pored toga, volim voditelje koji nisu naporni za slušanje, koji znaju mjeru, koji su simpa, fora, koji se vole u govoru poigrati riječima, koji mi donesu neku dobru vibru pa – čak i ako mi je dan naporan – oni ga malo olabave. Ne bi bilo fer izdvajati nekoga od kolega, ali ova HR2 ekipa je supercool.

