Jelena: Deset dana sam bila u modricama

Modni dvojac Envy room jučer je predstavio svoju novu kolekciju u kojoj su dizajneri romantici i ženstvenosti udahnuli novu notu, a sve je iz prvog reda pomno promatrala i pjevačica Jelena Rozga i, ne skrivajući oduševljenje, nakon revije nam je priznala kako je u novoj kolekciji pronašla haljinu za svoje vjenčanje.

– Kolekcija je savršena, u jednom trenutku kad su manekenke na pistu počele izlaziti u vjenčanicama svi su me počeli zadirkivati; vidi Jelena ovdje ima nešto za tebe. Ja sam govorila ma neću vjenčanicu, međutim dogodila se jedna predivna haljina za koju sam rekla u toj bi se udala. Savršena je kolekcija i zahvaljujući Vjeki Franetoviću i Nikici Ivančeviću iz Envy Rooma mirna sam cijelu zimu – rekla nam je Jelena.

Danas Jelena publici predstavlja i svoj novi singl “Ostani”, a obožavateljima je objavama fotografija na Instagramu dala naslutiti kako će ovo biti vatrena i drugačija verzija Jelene. Da li su nagađanja obožavatelja u pravu pitali smo i Jelenu.

– Drugačiji je singl, uzbuđena sam jako zbog ove pjesme. Nešto malo drugačiji ćemo ponuditi i ja se nadam da će publika biti jako zadovoljna. Naravno, bit će svakakvih komentara i to očekujem i spremna sam i na to. Uglavnom adrenalin mi raste i jedva čekam da publika čuje pjesmu – kaže Jelena. Ipak otkrila nam je gdje se spot snimao i kako se u njemu opet prisjetila svojih baletnih vještina.

– Spot se snimao u Istri, i to već ovo ljeto krajem lipnja. Bila sam jako vrijedna jer sam znala da me čeka ludo radno ljeto pa sam to ranije napravila. Snimanje je bilo poprilično naporno, i kao što se iz fotografija vidi u spotu sam ponovno balerina. Deset dana sam bila u takvim modricama zbog tog snimanja – otkrila je pjevačica. Nakon što je objavila fotografije sa snimanja netko od obožavatelja je komentirao kako na jednoj fotografiji sigurno ima umjetnu nogu.

– Netko je rekao kako na jednoj slici sigurno imam umjetnu nogu jer ne može netko tako stati. Dakle noga je moja i nema fotomontaže. Jednom kad probaš balet, to ostane u čovjeku, a ja sam klasični balet vježbala 12 godina. Prije snimanja sam se malo prisjetila pokreta i kod kuće sam se rastezala i to su bile jedine pripreme – kazala nam je.

Iako nije jesenski tip jer ne voli depresivno kišno vrijeme, ovoj jeseni se posebno veseli jer je tijekom ljeta smislila brojne ideje i projekte koje jedva čeka realizirati.