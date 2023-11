Jedna od najvećih zvijezda regije proslavila svoj 39. rođendan: Evo tko joj je prvi čestitao

Jedna od najpoznatijih srpskih glazbenica Marija Šerifović proslavila je svoj 39. rođendan, a u opisu na društvenoj mreži Instagram otkrila je što je poželjela. Uz slavljeničku čokoladnu tortu pozirala je s osmijehom od uha do uha, a obožavatelji su joj uputili lijepe želje i čestitke. - Ne znam što bih rekla, osim... Bogiću hvala ti na jednom lijepom, vrijednom i čestitom životu. I znam da me najbolje i najljepše tek čeka. Lutke hvala vam svima na lijepim čestitkama, volim vas sve - napisala je glazbenica, a ispod objave koja je prikupila više od sto tisuća lajkova nizali su se komentari kolegice Nataše Bekvalac, Edite Radinović i mnogih drugih kolega i obožavatelja. - 'Sretan rođendan Marija, puno zdravlja i sreće', 'Sretan, rodjus', bili su samo neki od komentara. Objavu je naravno prva komentirala njezina majka, velika folk pjevačica Verica Šerifović te je napisala: - Voli majka pile njeno. Sretan ti rođendan, neka si majki zdrava i sretna - poručila je emotivno. Srpska glazbenica, koja inače obožava hrvatsku metropolu će sljedeće godine na Dan žena održati veliki koncert u zagrebačkoj Areni. Njezina bogata karijera isplovila je neke od velikih hitova kao što su 'Pametna i luda', 'Školjka', 'Nije ljubav to', 'U nedjelju', 'Molitva' i brojne druge. Nedavno je objavila i novi album naziva 'Dolazi ljubav'.



Podsjetimo, najveću popularnost dostigla je 2007. godine kada je njezina pjesma 'Molitva' proglašena najboljom u Europi pa je tako Srbiji donijela i jedinu pobjedu na Eurosongu. Nedavno se i osvrnula na tadašnju pobjedu i ispričala što joj je tadašnji predsjednik Srbije poklonio što je Eurosong dovela u svoju zemlju. - Kroz povijest smo mogli vidjeti da se to, bilo da je riječ o glazbi, umjetnosti, bilo kojoj od onih sfera koje zaslužuju bilo kakvu vrstu priznanja, gotovo nikada nije dogodilo. Dakle, ne smeta mi to. Najveću zahvalu - aplauz, dobila sam od ljudi koji su tu već 20 godina, koji stare sa mnom. Što se države tiče, mene to previše ne zanima, sve sam sebi osigurala i omogućila - rekla je u razgovoru za Blic i prisjetila se kako je Aleksandar Tijanić predložio tada da Marija dobije nagradu od 80 tisuća eura kao i sportaši koji sudjeluju na Olimpijskim igrama i ostvare zavidne rezultate.



- Sjećam se što je gospodin Tijanić tada rekao, to se nije dogodilo, otišla sam na prijem kod tadašnjeg predsjednika Borisa Tadića. Pitao je: "Što mogu učiniti za vas?". Što da mu kažem?! Ne trebaš ništa, mislim što ćeš, ja sam za tebe napravila više, ne trebaš ti ništa za mene. Dobili smo kravatu i bombonijeru, to je to, to je jedina istina - rekla je Marija. Dodala kako je kravatu poklonila svom menadžmentu jer ih ne nosi, a slatkiše je zadržala za sebe. - Nema veze. Pa koga briga, hej, ne treba mi nitko reći "hvala"! Učinila sam to za naš narod, da budemo bar jedan dan u godini ponosni, ponosni, Srbi, Balkanci, kako god - izjavila je.

VEZANI ČLANCI:



Pričala je o tome kako joj se u jednom periodu 2015. godine više nije dalo pjevati jer joj je bilo dosta svega, i estrade i ljudi i bila je dosta u Americi, a kada se vratila u Beograd zbog zdravstvenog stanja svoje majke Verice niz događaja ju je opet vratio pjevanju.

– Slučajno sam došla u Srbiju, 2015. godine, mama je imala određenih problema sa štitnjačom pa sam joj došla u posjet. Nekoliko dana nakon toga Bane Opačić mi je pustio pjesmu "Pametna i luda". Snimila sam tu pjesmu, nikad je nisam htjela objaviti. Planirala sam snimiti cijeli video i ostaviti ga u ladici, da ga imam i mogu ga pustiti kad god hoću. Za svoju dušu. I nakon nekoliko dana slučajno negdje sretnem Sašu Popovića i on me pita: "Hoćeš li doći u Zvezde Granda?" Pomislim, ma, kakve Zvezde Granda, nema šanse. Idem u Ameriku, pusti me na miru. Tako da su me zapravo te tri situacije vratile i tu se nešto promijenilo. - ispričala je.

Preminuo poznati srpski glumac Žarko Laušević.