Jedna od najuspješnijih naših plesačica, ali i influencerica, na sceni je sve prošla: 'Severina je prije svega čovjek'

Kada je prije gotovo sedam godina na YouTubeu objavila koreografiju na Beyoncéin hit Partition, koju je izvela s prijateljicama, Martina Vuletić nije ni sanjala da će taj video danas imati preko 6 i pol milijuna pregleda. "Video je prvenstveno nastao kao pokazna audicija za plesni posao u inozemstvu. Točno se sjećam kako sam i sama sa sobom vijećala u sobi hoćemo li taj video objaviti ili ne jer mi se nije činio toliko bitan", priča nam Martina, koja je nakon viralnog uspjeha dobila puno plesnih angažmana, nastupa, glazbenih spotova i plesnih radionica.

Foto: Instagram

Rođena za scenu

No, njezina je plesna priča započela puno prije. Sa samo četiri godine krenula je na prve sate folklora, a do danas je prošla mnoštvo različitih stilova i plesnih tehnika. S treniranjem u plesnim klubovima prestala je davnih dana jer, kako kaže, važna je svestranost, različito iskustvo i raznovrsno znanje. "Danas većinom idem na plesne sate otvorenog tipa, učim od svojih plesnih kolega, pohađam online plesne sate i trudim se, koliko mogu, ići preko granice po plesno znanje", kaže talentirana plesačica i priznaje da se posljednjih godina fokusirala na život komercijalnog plesača. Konkretno, to znači da vrijeme posvećuje izvođačima, koreografiranjem plesnih točaka i snimanjem razno raznih projekata. Iako se okušala kratko i u plesnoj pedagogiji, sada tek povremeno održi koju plesnu radionicu. "Trenutno uživam biti na sceni i tamo se osjećam kao kod kuće. Imam puno snova i ples nije jedino što me opisuje i zanima", priznaje. U budućnosti ne vidi svoj plesni studio ili klub, možda eventualno plesnu platformu na kojoj će dijeliti svoje plesno iskustvo i znanje.

Jedna se turneja, odnosno izvođač, ističe među onima s kojima je radila, a to je Severina i njezina "The Magic Tour". "Severinina turneja mi je bila jedna od najboljih iskustava u životu i ponovila bih ju milijun puta. Severina je jedan od najvećih profesionalaca koju sam imala prilike upoznati, ali najljepše od svega je to što je prije svega čovjek. Bilo je jako ugodno provoditi vrijeme sa njom bilo na pozornici ili iza nje", ističe.

Foto: Instagram

No, puno je suradnji Martini ostalo u lijepom sjećanju pa nam tako nabraja i prvi nastup s Majom Šuput na CMC festivalu, te sve CMC festivale koji su slijedili nakon toga sa raznim izvođačima - Pamela Ramljak, Lana Jurčević, Severina. Osim festivala, veliki projekt prošle godine joj je bio i koncert Nine Badrić u zagrebačkoj Areni, ali i nastup grupe Colonije na Dori gdje je imala ulogu plesača, koreografa i kreativnog direktora. Međutim, Martinu smo osim na turnejama i pozornicama mogli viđati i u spotovima raznih izvođača, a ona izdvaja Damira Kedžu, Igora Delača, Pravila Igre, a naravno, i Severinu. Osim nastupa i spotova, vodila je i mnogo plesnih radionica, a na jednoj u Rusiji je bila čak i plesni sudac.

Osvaja i društvene mreže

Paralelno s plesačkom karijerom, 'Vule' gradi i onu influencersku, a njezini profili na društvenim mrežama iz dana u dan su sve praćeniji. Na Instagramu je prati gotovo 75 tisuća ljudi, a na Tik-Toku čak 120 tisuća, što nimalo ne čudi obzirom na njezin talent, ambiciju i smisao za fotografiju. Tako je prije samo nekoliko dana postala i zaštitno lice kampanje za Maybelline.

Foto: instagram

"Društvene mreže su nešto što je u mom životu došlo spontano i usput, međutim danas je to malo ozbiljnija stvar", kaže 'Vule' koja priznaje da nije sve tako lako kako se čini, puno zabave, bez brige i pameti. Što se TikToka tiče, na taj dio još uvijek gleda kao na zabavu. "Jednako kao što volim gledati smiješne, estetski lijepe i zanimljive videozapise - volim ih i sama producirati", ističe.

Foto: Instagram

Trenutno samo priželjkuje da se stvari vrate u nekakvu normalu. "U ovom periodu života preispitujem svoje želje i prioritete te pokušavam pronaći balans. Ultimativni cilj koji dolazi prije svega je biti sretna, u miru i okružena bliskim ljudima", priznaje talentirana plesačica i influencerica, a mi joj u tome želimo svu sreću.