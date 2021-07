Jedna od najplaćenijih svjetskih manekenki pokazala novog dečka: 'Najbolje vrijeme u mom životu'

Poznata manekenka Bella Hadid (24) ponovno ljubi, a to je i službeno potvrdila na svojem Instagram profilu. Manekenka je objavila album fotografija iz Francuske, među kojima se nalazi i fotografija na kojoj se ljubi s dečkom, redateljem Marcom Kalmanom. Inače, ona je u Francuskoj bila na pariškom tjednu mode, a sada s njime vrijeme provodi na festivalu u Cannesu.

Foto: Instagram „Najbolje vrijeme u mom životu“, napisala je jedna od najplaćenijih svjetskih manekenki u opisu fotografije te dodala da je zdrava, zaposlena i voljena. Kako ovu vezu podržavaju Bellini najbliži može se vidjeti po komentarima ispod objave, među kojima se našla njezina sestra Gigi, kao i kolegica Lily Aldridge. Obje su ostavile emotikone podrške. Objava je u jednom danu skupila više od 2 milijuna lajkova.

Dodajmo da je lijepa manekenka prije dvije godine prekinula s pjevačem The Weekndom s kojim je prvi put u odnos stupila 2015. godine, a par je imao burnu vezu popraćenu mnogim prekidima i pomirenjima. Nakon tog konačnog prekida, poznatu manekenku su povezivali s unukom Jacka Nicholsona, glumcem Dukeom Nicholsonom. No, Bellin glasnogovornik je brzo rekao da su to samo glasine. Još se govorilo i da je hoda s kolegom modelom, no i za tu glasinu je ubrzo potvrđeno da je samo glasina.

Podsjetimo, Bella Hadid manekenka je koja nosi velike svjetske revije, a na svojem Instagram profilu diktira trendove. Na mnogim fotografijama nalazi se jako oskudno odjevena, a i u posljednjoj objavi nije nosila grudnjak što to često prakticira.

