VIDEO Poznati glumac snimljen polugol u Rimu: u gaćama i bos molio goste hotela za upaljač

Najnoviji u nizu bizarnih javnih ispada glumca Shie LaBeoufa odigrao se u vječnom gradu, Rimu, gdje je glumac boravio iz, kako je sudu naveo, "vjerskih razloga". No, umjesto mira i duhovnosti, LaBeouf je pronašao novi način da šokira javnost. U predvorju luksuznog hotela pojavio se odjeven samo u crne bokserice, bos i s neupaljenom cigaretom u ustima. Video snimka, koju je prvi objavio portal TMZ, prikazuje vidno frustriranog i tetovažama prekrivenog glumca kako hoda predvorjem i od prisutnih gostiju agresivno traži vatru. "Hajde, brate... daj mi je*enu šibicu. Imaš li šibicu?", ponavljao je LaBeouf dok je prilazio jednoj ženi, koja se, vidno posramljena i zbunjena, samo udaljila od njega. Nije poznato što je prethodilo ovom neobičnom incidentu, no snimka se munjevito proširila internetom, dodajući još jedno poglavlje u kroniku njegovog nepredvidivog ponašanja.

Ironija cijele situacije leži u činjenici da se LaBeouf uopće nije trebao naći u Italiji. Njegov put u Rim bio je pod strogim nadzorom suda zbog nedavnih pravnih problema. Glumac je, naime, doputovao kako bi prisustvovao krštenju svog oca, Jeffreyja Craiga LaBeoufa. Njegov prvi zahtjev za napuštanje Sjedinjenih Američkih Država sudac u New Orleansu je odbio, inzistirajući da glumac mora nastaviti s obveznim liječenjem od ovisnosti o drogama i alkoholu. Međutim, njegovi odvjetnici podnijeli su novi, dopunjeni zahtjev u kojem su kao razlog putovanja naveli "vjerske obrede", što je drugi sudac na kraju odobrio, dopustivši mu jednotjedni boravak u Europi. Taj boravak očito nije prošao bez kontroverzi, a njegovo ponašanje u rimskom hotelu daleko je od duhovnog prosvjetljenja zbog kojeg je dobio dopuštenje za put.

FOTO Šokantna transformacija chefa Ivana Pažanina! Drastičnom promjenom sve je iznenadio

Ovaj incident dogodio se samo mjesec dana nakon što je zvijezda filmova "Transformeri" i "Nimfomanka" uhićena tijekom proslave Mardi Grasa u New Orleansu. Glumac je 17. veljače u ranim jutarnjim satima sudjelovao u tučnjavi ispred jednog bara u Francuskoj četvrti. Prema policijskom izvješću, LaBeouf je postajao sve agresivniji, a nakon što ga je osoblje pokušalo izbaciti iz lokala, fizički je napao dvojicu muškaraca. Svjedoci su naveli da je jednog čovjeka udario šakom, a drugog glavom, pri čemu mu je navodno slomio nos. Zbog ovog incidenta optužen je po dvije točke za fizički napad. Pušten je isti dan, no nakon što je sudac doznao da je tijekom incidenta koristio i homofobne uvrede, određena mu je visoka jamčevina od 100.000 dolara.

Sud mu je, uz jamčevinu, odredio i obavezno pohađanje programa za odvikavanje od alkohola i droga te redovita testiranja. Ipak, čini se da LaBeouf ne vjeruje da je rehabilitacija pravo rješenje za njegove probleme. U nedavnom intervjuu za "Channel 5 with Andrew Callaghan", priznao je svoju krivnju za incident u New Orleansu, rekavši: "Nije lijepo ozlijediti ljude, to je jadno. Ljudi su ozlijeđeni i s tim se moram nositi. Preuzet ću punu odgovornost, sve je bilo na meni." Međutim, odbacio je ideju da je ovisnost korijen njegovih problema. Svoje ponašanje pripisao je "kompleksu malog čovjeka", egu i bijesu, a ne isključivo alkoholu. Ovaj posljednji ispad u Rimu zasigurno neće pomoći njegovom slučaju, a glumca čeka povratak u SAD gdje se mora pojaviti na sljedećem sudskom ročištu. Njegovi predstavnici za medije, očekivano, još uvijek nisu komentirali događaje iz rimskog hotela.