Jedan od najslavnijih glumaca ne izlazi iz kuće, a prijatelj kaže da proživljava 'tužne, zadnje dane'

Holivudski glumac, jedan od najvećih, Jack Nicholson (84) prema izjavi prijatelja ne izlati iz kuće više, a o njemu se sada brinu sin i kćer. Naime, više od godinu dana nije viđen u javnosti, a njegovi bliski prijatelji strahuju da glumačka legenda pati od demencije.

Prijatelj je za Radar Online rekao da trostruki oskarovac proživljava svoje "tužne, zadnje dane" u vili na Beverly Hillsu.

"Jack i ja smo prijatelji godinama i on više uopće ne izlazi iz svoje kuće... Njegovi sin i kćer brinu se o njemu", rekao je.

"Fizički je dobro, no mentalno je otišao. Zaista je jako tužno vidjeti tako talentiranog glumca kao što je Jack da odlazi na ovaj način", rekao je izvor. Iako glumac ima petero djece, najčešće je fotografiran u društvu kćeri Lorraine i sina Rayja.

Slavni glumac posljednju je ulogu odigrao u filmu "Kako znaš" ("How Do You Know") iz 2010. godine.

VIDEO>>Severina nam je potvrdila nagađanja: 'Moje dijete će spavati u svom domu'